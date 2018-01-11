Kış lastiği zorunluluğu 2018: Kış lastiği kimlere zorunlu? Cezası ne kadar?

Zorunlu kış lastiği uygulaması geçtiğimiz Aralık ayında başladı. Bugün İstanbul'da trafik polisleri, zorunlu kış lastiği kontrolleri başlattı. 1 Nisan'da sona erecek olan zorunlu kış lastiği kontrollerinde birçok sürücüye ceza kesildi. Bu haber sonrasında sürücüler, kış lastiği zorunluluğu hangi araçlar için geçerli merak etmeye ve Google'da araştırmaya başladı. Zorunlu kış lastiği uygulaması cezası ne kadar?

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, geçtiğimiz 1 Aralık ayında başlayan kış lastiği takma zorunluluğuyla ilgili belirli noktalarda uygulama gerçekleştirdi. Bakırköy Sinan Erdem Spor Salonu önü, Zincirlikuyu Tat Towers önü ve Tuzla Köprü altı olmak üzere 3 ayrı uygulama noktasında ticari araçlar ve taksiler üzerinde uygulama gerçekleştiren ekipler, cihazla ölçüm yaptı. Buna göre lastik kalınlığı 0.6 inçin altında olan ticari taksilere ve 1.6 inçin altında olan hususi araçlara “Kış lastiği takmamak” suçundan 715 lira, “Diş derinliğinin 0.6 incin altında olması” suçundan ise 108 lira ceza kesildi.