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Kış lastiği zorunluluğu 2018: Kış lastiği kimlere zorunlu? Cezası ne kadar?

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 10:44 | Son Güncelleme 4 saat önce

Kış lastiği zorunluluğu yasası gereği yapılan kontroller sonrasında bugün birçok sürücü ceza yedi. İstanbul’da trafik ekipleri tarafından sürücülere yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması gerçekleştirildi. Polis ekipleri durdurdukları araçların lastiğinde cihaz ile ölçüm yaptı. Sürücüler bu durumu tepki gösterdi. Peki kış lastiği zorunluluğu kimler, hangi araçlar için geçerli? Kış lastiği cezası ne kadar?

Zorunlu kış lastiği uygulaması geçtiğimiz Aralık ayında başladı. Bugün İstanbul'da trafik polisleri, zorunlu kış lastiği kontrolleri başlattı. 1 Nisan'da sona erecek olan zorunlu kış lastiği kontrollerinde birçok sürücüye ceza kesildi. Bu haber sonrasında sürücüler, kış lastiği zorunluluğu hangi araçlar için geçerli merak etmeye ve Google'da araştırmaya başladı. Zorunlu kış lastiği uygulaması cezası ne kadar?

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, geçtiğimiz 1 Aralık ayında başlayan kış lastiği takma zorunluluğuyla ilgili belirli noktalarda uygulama gerçekleştirdi. Bakırköy Sinan Erdem Spor Salonu önü, Zincirlikuyu Tat Towers önü ve Tuzla Köprü altı olmak üzere 3 ayrı uygulama noktasında ticari araçlar ve taksiler üzerinde uygulama gerçekleştiren ekipler, cihazla ölçüm yaptı. Buna göre lastik kalınlığı 0.6 inçin altında olan ticari taksilere ve 1.6 inçin altında olan hususi araçlara “Kış lastiği takmamak” suçundan 715 lira, “Diş derinliğinin 0.6 incin altında olması” suçundan ise 108 lira ceza kesildi.

1 Nisan 2018'de sona erecek kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sahiplerine uygulanacak 625 liralık ceza, 1 Ocak 2018'den sonra 715 liraya yükseldi.

KIŞ LASTİĞİ KİMLERE, HANGİ ARAÇLARA ZORUNLU?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, hususi tescilli taşıtlarda kış lastiği takma zorunluğu olmadığı belirtilerek, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarınsa kış lastiği kullanma zorunluluğu olduğu bidirildi.

Açıklamada, kış lastiği zorunluğuna ilişkin esasları belirleme yetkisinin 9 Şubat 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanan 687 nolu KHK ile Bakanlığa verildiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"1 Nisan 2017'de Resmi Gazetede yayımlanan, 'Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ' ile Kanun maddesine bağlı olarak usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre, 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanma zorunluluğu olup yapılan düzenleme, hususi olarak tescil edilmiş taşıtların kış lastiği takmalarını kapsamamaktadır. Ayrıca, belirtilen tarih aralıklarında il sınırları içerisinde kış lastiği uygulanacağı tarih aralıkları ile ilgili duyurular ilgili Valiliklerce yapılacaktır. Ayrıca yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların dışında kalan hususi araçlar için kış lastiği zorunluluğu olmamasıyla birlikte, can, mal güvenliği ve güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasını öneriyoruz."

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