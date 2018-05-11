Kış turizminin gözdesi Çıldır yazın da yelken ile renklenecek

Ardahan-Kars arasında yer alan ve kışın yüzeyi tamamen buzla kaplandığı için özellikle atlı kızak meraklılarını ağırlayan Çıldır Gölü, yazın da gölde yapılacak yelken sporu sayesinde renklenecek.
Kars Valisi Rahmi Doğan, kentteki Atatürk İlkokulu'nda Halk Eğitim Merkezince düzenlenen yıl sonu el sanatları sergisinin açılış programına katıldı.
Sergiyi açan Doğan, burada yaptığı konuşmada, sergide emeği geçenlere teşekkür ederek "Ellerine sağlık güzel çalışmalar yapıldı. İnşallah seneye halı kilim üzerine biraz yoğunlaşmak istiyoruz. Gelecek yılda da güzel çalışmalar yapacağız, tebrik ediyorum." dedi.
Çıldır Gölü'nde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Doğan, "Yelken Federasyonu ile geçen sene 20 kişilik ekip oluşturmuştuk. 2 hocamızı da görevlendirmiştik. Bunlar Yelken Federasyonu aracılığıyla bir yıldır aldıkları eğitimi tamamladılar." dedi.
Doğan, bu ekip ile Çıldır Gölü'nde Yelken Kulübü açacaklarını aktararak şöyle devam etti:
"Yelken Federasyonu bize bir proje gönderdi. Deniz Ticaret Odası ile Yelken Federasyonu, Çıldır Gölü'nde kulüp açmamız için bize hibe edecekleri yelkenleri hazırladı. Çok kısa sürede yelkenlerin barınabileceği bir alan yapacağız. Bu çalışmaları haziran ayına sonuna yetiştirmeyi planlıyoruz. Çıldır Gölü'nde yelken kulübümüzü açacağız." diye konuştu.
Açılacak kulüpten çok sayıda yöre sakini ve çocuğun yararlanacağını anlatan Doğan, "Geçen sene Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın sayesinde Kabotaj Bayramı'nı Çıldır Gölünde kutlamıştık. Kanolar, yelkenler gelmişti ve güzel görüntü olmuştu." dedi.
- "Çıldır Gölü'nü renklendireceğiz"
Kışın yüzeyi tamamen buz tuttuğu için özellikle burada hizmet veren atlı kızaklar ile turistleri ağırlayan Çıldır Gölü'nün yelkenciliğe de uygun olduğunu dile getiren Doğan, şunları söyledi:
"Çıldır Gölü yelken için çok uygun. Rüzgarı olan bir göl olması dolayısıyla burada bir kulüp açarak yöre insanına ve çocuklarımıza yeni spor dalı açmış olacağız. Kısa sürede bu kulübü faaliyete geçirerek Çıldır Gölü'nü renklendireceğiz."
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