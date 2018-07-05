Kısa Cuma mesajları 2018: Anlamlı, özel Cuma tebrik mesajları (6 Temmuz)

Cuma mesajları göndermek isteyenler yine haberimizde buluşuyor. Cuma mesajları liste haberimizde yer alıyor. Hayırlı cumalar mesajları ile güne başladık. 6 Temmuz 2018 mübarek cuma günü sevdiklerinizi hatırlamanın tam vakti. Cumaya en sevilen, kısa ve anlamlı cuma mesajları ile sevdiklerinize bir cuma mesajı gönderin. Whatsapp, Facebook gibi sosyal ortamlardan ya da SMS yolu ile cuma mesajları göndermek oldukça kolay. Haberimizde cuma mesajları dışında sıkça sorulan cuma namazı kaçta, cuma günü sünnetleri nedir gibi soruların yanıtları da yer alıyor. İşte en güncel kısa cuma mesajları 2018...

KISA CUMA MESAJLARI 2018

İşte en güzel cuma mesajları listesi huzurlarınızda. Sevdiklerinizi unutmamak ve cuma gününün bereketini yaşamak için cuma mesajları listemize göz atın. Cuma mesajları listesinde atacağınız her cuma mesajı ile değer verdiğiniz insanlara bu değeri bir nebze de olsa gösterebilirsiniz. İşte en güncel cuma mesajları listesi...

-Allah’ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar.