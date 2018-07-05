Kısa Cuma mesajları 2018: Anlamlı, özel Cuma tebrik mesajları (6 Temmuz)

Cuma mesajları göndermek isteyenler yine haberimizde buluşuyor. Cuma mesajları liste haberimizde yer alıyor. Hayırlı cumalar mesajları ile güne başladık. 6 Temmuz 2018 mübarek cuma günü sevdiklerinizi hatırlamanın tam vakti. Cumaya en sevilen, kısa ve anlamlı cuma mesajları ile sevdiklerinize bir cuma mesajı gönderin. Whatsapp, Facebook gibi sosyal ortamlardan ya da SMS yolu ile cuma mesajları göndermek oldukça kolay. Haberimizde cuma mesajları dışında sıkça sorulan cuma namazı kaçta, cuma günü sünnetleri nedir gibi soruların yanıtları da yer alıyor. İşte en güncel kısa cuma mesajları 2018...
İşte en güzel cuma mesajları listesi huzurlarınızda. Sevdiklerinizi unutmamak ve cuma gününün bereketini yaşamak için cuma mesajları listemize göz atın. Cuma mesajları listesinde atacağınız her cuma mesajı ile değer verdiğiniz insanlara bu değeri bir nebze de olsa gösterebilirsiniz. İşte en güncel cuma mesajları listesi...
-Allah’ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar.
-Cumanız mübarek olsun! Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevkedecek ne kadar oIumsuzlukIar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin. Hayırlı Cumalar.
-Ey Rabbim, Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından, Bir damla da olsa nasiplenmeyi, Hak eden kullarından eyle bizi... Hayırlı Cumalar!
-Allah'ım! İmanlı bir ömür, bereketli kazanç, sağlıklı bir beden, salih bir eş, hayırlı evlat, güzel ahlak, iyi komşu nasip et. Hayırlı Cumalar.
-Allah'ım, kin, kibir ve kim ne der hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmemizi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun.
-Allah'ım! Ruhumu daraltma, kalbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yolundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma.. (amin..) Hayırlı Nurlu Cumalar.
Dua damlaları gönlünüze dolsun, dualarınız kabul cumanız hayır olsun. Selam ve dua ile...
Bu cuma mesajları benden sana dua ile gelsin. Senden tüm sevdiklerine dua ile gitsin.
Ramazanın hürmetine içinden geçen tüm dilekler kabul olsun. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Cumanız selam ve dua ile dolsun.
İmanına sadık, ümidini yitirmeyen ve rabbimizin beratına ulaşan kullardan olmak dileğiyle.
Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Hastalara şifa, dertlilere derman eyle.
Sevgi ne günle ne de zamanla sınırlıdır. Eller göğe dua için açıldığında akıla ilk gelen dostlardır. Hayırlı cumalar...
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Cuma namazının saat kaçta kılınacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar için Cuma namazının saat kaçta kılınacağı bilgisini haberimizde belirttik. Cuma namazı saat 13:15'te kılınacak.
Cuma namazı saatleri için tıklayınız
CUMA GÜNÜ SÜNNETLERİ
1 - Gusül abdesti
2- Temiz ve güzel elbiseler giymek
3 - Güzel koku sürmek
4 - Dişleri fırçalamak
5 - Namaz vakti gelmeden önce cami de hazır cuma namazını beklemek
6 - Kehf suresini okumak
7 - Sürekli duâ etmek
8 - Sürekli Peygamber Efendimize salavat getirmek
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