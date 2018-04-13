Kısa dönem erler yemin etti

Muğla İl Jandarma Komutanlığında 370’inci dönem kısa dönem vatani görevini yapan erler ailelerinin de katılımı ile yemin etti. İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törene Vali Esengül Civelek, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumhur Çoban, Adalet Komisyonu Başkanı Bilal Saydam, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, MSKÜ Rektör Yardımcısı Bayram Akça, Menteşe Kaymakamı ve Belediye Başkanı ile kısa dönem erlerin aileleri katıldı.

Tören, kısa dönem vatani görevini yapan 120 askerin yemin etmesi ile başladı. Yemin töreninin ardından Şehit Yarbay Alim Yılmaz’ın babası Mehmet yılmaz tarafından kaleme alınan ‘Jandarma’ isimli şiir kısa dönem vatani görevini yapan er tarafından okundu.

“Evlatlarınız ile ne kadar övünseniz azdır”

Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel törende yaptığı konuşmada, önce anne ve babalara, ardından kısa dönem askerlere hitap etti. Sel, “Evlatlarınız asker olmanın ondur ve vakarı ile dimdik karşınızdalar. Onlarla ne kadar övünseniz azdır. Sizler de bugün asker anası, babası, eşi ve yakını olmanın gurur ve hazzını yaşıyorsunuz. Yiğit evlatlarınız eğitimlerini başarı ile tamamlayarak 178 yıldır bu ülkeye hizmet etmekte olan Jandarma teşkilatının bir mensubu olmak maksadıyla huzurunuzda yemin ettiler. Onları hiçbir ulusta olmayan sadece Türk ulusuna özgü, örf adetleri ve insan sevgisi ile dopdolu yetiştirdiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. Şu andan itibaren Mehmetçik adını alan evlatlarınız yüce milletimizin de gurur kaynağıdır” dedi.

“Sizlerle gurur duyuyoruz”

Yemin eden kısa dönem askerlere de seslenen Tuğgeneral Sel, “Sizler biraz önce milletimiz ve bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımızın gölgesinde anne, baba ve yakınlarınızın huzurunda silah arkadaşlarınız ile omuz omuza vererek gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve vazife uğruna seve seve canınızı vereceğinize namusunuz ve şerefiniz üzerine ant içtiniz. Sizlerle gurur duyuyor, sizlerle övünüyoruz. Türkiye Cumhuriyet’inin ilelebet yaşaması için Anayasamızın değişmez ilkelerine bağlı ve milletimizin emrinde silah arkadaşlarınız ile birlikte kader birliği yaptınız. Kahraman Mehmetçikler kanunu ve nizamı doğruluğu ve dürüstlüğü, hak ve adaleti daime rehber edineceğinizden ve yemininize sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur” dedi.

Aileleri ile buluştular

Konuşmanın ardından birliğe ilk teslim olan jandarma ere Vali Esengül Civelek tarafından teşekkür belgesi verildi. Belgenin ardından kısa dönem erler Jandarma Marşını okuduktan sonra geçit töreni ile tören sona erdi. Törenin ardından kısa dönem erler ile aileleri buluşurken, buluşmada duygusal anlar yaşandı.