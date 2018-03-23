Kısa mesafe kavgası başını yaktı! Taksiciye hapis şoku!

Taksi-Uber gerginliği hala gündemdeyken, İstanbul'da bir taksici ile müşterisi arasında yaşanan 'kısa mesafe' tartışması mahkemelik oldu.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre olay şöyle meydana geldi: Beşiktaş'tan eşi ile birlikte taksiye binen Mahmut M., Harbiye'ye gitmek istediklerini söyledi. Taksi şoförü Ayhan T.'nin "Gitmiyoruz, Harbiye'ye dolmuşa binin gidin" cevabı üzerine araçtan inen Mahmut M., aracın plakasının fotoğrafını çekti. Bu sırada Hamut B. isimli bir başka taksi şoförünün de katıldığı tartışma büyüdü. Yakın bir yerde bulunan polis memurunun yanına giden Mahmut M. olayı anlatarak şikayetçi olduğunu söyledi.

Savcılık, Ayhan T. ve Hamut B. hakkında 'birden fazla kişi ile tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi. Ayhan T. ise ifadesinde,"Başbakanlığın önündeki yolun kapalı olduğunu söyledim. 'Bana yol tarif edemezsiniz' diyerek aracın plakasının fotoğrafını çekti" iddiasında bulundu.