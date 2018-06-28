Kısa ve öz Cuma mesajları 2018: Ayetli, hadisli Cuma tebrik mesajları (29 Haziran)

Cuma mesajları göndermek isteyenler yine haberimizde buluşuyor. Cuma mesajları için bayram öncesi liste haberimizde yer alıyor. Hayırlı cumalar mesajları ile güne başladık. 29 Haziran 2018 mübarek cuma günü sevdiklerinizi hatırlamanın tam vakti. Cumaya en sevilen, resimli ve hadisli cuma mesajları ile sevdiklerinize bir cuma mesajı gönderin. Whatsapp, Facebook gibi sosyal ortamlardan ya da SMS yolu ile cuma mesajları göndermek oldukça kolay. Haberimizde cuma mesajları dışında sıkça sorulan cuma namazı kaçta, cuma suresi nedir gibi soruların yanıtları da yer alıyor. Bilinen ama yine de bir göz atılmak istenen cuma namazı kaçta, cuma suresi nedir gibi sorular ve cuma mesajları için buyurun haberimize. KISA VE CUMA MESAJLARI İşte en güzel cuma mesajları listesi huzurlarınızda. Sevdiklerinizi unutmamak ve cuma gününün bereketini yaşamak için cuma mesajları listemize göz atın. Cuma mesajları listesinde atacağınız her cuma mesajı ile değer verdiğiniz insanlara bu değeri bir nebze de olsa gösterebilirsiniz. İşte en güncel cuma mesajları listesi...

-Allah’ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar. -Cumanız mübarek olsun! Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevkedecek ne kadar oIumsuzlukIar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin. Hayırlı Cumalar. -Ey Rabbim, Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından, Bir damla da olsa nasiplenmeyi, Hak eden kullarından eyle bizi... Hayırlı Cumalar! -Allah'ım! İmanlı bir ömür, bereketli kazanç, sağlıklı bir beden, salih bir eş, hayırlı evlat, güzel ahlak, iyi komşu nasip et. Hayırlı Cumalar. -Allah'ım, kin, kibir ve kim ne der hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmemizi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun. -Allah'ım! Ruhumu daraltma, kalbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yolundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma.. (amin..) Hayırlı Nurlu Cumalar.

- Dua damlaları gönlünüze dolsun, dualarınız kabul cumanız hayır olsun. Selam ve dua ile... - Bu cuma mesajları benden sana dua ile gelsin. Senden tüm sevdiklerine dua ile gitsin. - Ramazanın hürmetine içinden geçen tüm dilekler kabul olsun. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Cumanız selam ve dua ile dolsun. - İmanına sadık, ümidini yitirmeyen ve rabbimizin beratına ulaşan kullardan olmak dileğiyle. - Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Hastalara şifa, dertlilere derman eyle. - Sevgi ne günle ne de zamanla sınırlıdır. Eller göğe dua için açıldığında akıla ilk gelen dostlardır. Hayırlı cumalar... - Güneşin kırmızısıyla aydınlanan, ateşiyle süzülen, herkese nasip olmasını dilediğimiz mutluluk denen o en güzel duygu, sizinle de olsun. Hayırlı cumalar... TEBRİKLİ CUMA MESAJLARI Hayırlı Cuma gününde maneviyatlı ve dini vecibelerimizi hatırlatan Cuma mesajları yanında yakınlarımıza iyi dileklerimizi, onların için olan dualarımızı ve tebriklerimizi iletebileceğimiz Cuma mesajları da paylaşabiliriz.

- Yükü sevgi, özü saygı, süsü hoşgörü olan cumanız mübarek olsun! - Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Hayırlı cumalar... - Ramazanınız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin. Hayırlı cumalar - Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. - Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. -Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar inşallah.

- Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Hayırlı, nurlu cumalar dilerim. - Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, ramazanınız mübarek olsun. Cumanız hayırlı olsun. - Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resülullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle. - Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı ramazanlar dilerim. - Önce yoIIar uzanır hakka yürümek için; tomurcukIar, güIIer açar onu görmek için, dua eden biri var senin için… Sen de dua et Allah için… - ÖyIe bir dua et ki günahın tövbenin büyükIüğünden ağIasın. Şeytandan yaradana sığınki nefsin seni değiI; sen nefsini yakasın. - Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin.

- Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile... - Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. - Allah'ım dualarımın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımı affet. Amin! Hayırlı HADİSLİ AYETLİ CUMA MESAJLARI Göndereceğiz Cuma mesajlarında iyi dileklerin, duaların yanında bir hadis ile çevrenize dini mesajlar gönderebilirsiniz. Bu tarz bir cuma mesajı isterseniz aşağıdaki listedeki hadisli Cuma mesajları içinden seçim yapabilirsiniz. - Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (AHZAB - 41) Hayırlı cumalar..! - Bilerek Hakkı Batıla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. (BAKARA - 42) Cumanız Mübarek Olsun...Selam ve Dua ile.. - Onlar, Sırf Rab'lerinin rızasını kazanmak için sabreder, namazı tam gerektiği şekilde kılarlar. Kendilerini ihsan ettiğimiz rızıklardan gerek gizli, gerek açık bir tarzda bağışta bulunur ve kötülüğe iyilikle mukabele ederler. İşte Onlardır dünya diyarının güzel akibetini kazananlar. (RA'D 22) Cumanız Mübarek Olsun! selam ve dua ile...!-

- Ey iman Edenler! Sabır ve Namaz/ Dua ile Allah'tan dua isteyin. şüphesiz Allah sabredenler ile beraberdir. (Bakara - 153) Cumanız Mübarek Olsun...Selam ve Dua ile..! - Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Cumanız Mübarek Olsun.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? Cuma namazının saat kaçta kılınacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar için Cuma namazının saat kaçta kılınacağı bilgisini haberimizde belirttik. Cuma namazı saat 13:14'te kılınacak. Cuma namazı saatleri için tıklayınız CUMA NAMAZININ ÖNEMİ Kur’an ı Kerim’de geçen ‘’namaz dinin gereğidir’’ ayetine göre, bütün Müslümanların amel defterinde kılacak oldukları ve kıldıkları namazın önemi büyüktür. Cuma namazı, günde 5 vakit namaz kılma görevini yerine getirmeyen insanların dahi ne olursa olsun kılmaları gerektiği bir namazdır. Bu namazı kılmak bütün Müslümanların boyunlarının borcudur. Cuma namazının ve bayram namazının Müslümanlar için, özellikle Müslüman erkekler için kılınması gerekir.

Cuma gününün önemi ile ilgili Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV) bir Hadis-i Şerif’inde “Allah katında günlerin efendisi Cuma’dır. O Kurban ve Ramazan bayramı günlerinden de faziletlidir.’’ Cuma gününün dinimiz için bir başka önemi, Hz. Adem’in Cuma günü yaratılmış olması, Cuma günü yer yüzüne ayak basmış olması ve o gün vefat etmesidir. Ayrıca, Kur’an ı Kerim’de kıyametin Cuma günü kopacağından bahsedilmiştir. Peygamber Efendimizin başka bir Hadis-i Şerif’inde, Cuma gününden “Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allah-u teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Denilmiştir. Bu günlerden birisi de Cuma günleridir. Cuma namazları Cuma günü öğlen vakitlerinde kılınmaktadır ve kılınış şekli itibari ile diğer namazlardan farklılıklar taşımaktadır. Bu nedenle, özellikle İslam dinindeki kutsal ve mübarek yerinden ötürü her Müslüman erkeğin Cuma namazının nasıl kılındığını bilmesi gerekir. Cuma namazı, 16 rekattan oluşan bir namazdır. İlk olarak 4 rekatlık sünneti kılınan Cuma namazının bu ilk sünnet bölümü, öğle namazı ile aynıdır. Bu namaz, cemaatte o an cami içerisinde bulunan her Müslüman erkek tarafından bireysel olarak kılınmaktadır. Daha sonra, yalnızca cami içerisinde duyulacak bir seviyede bulunan bir sesle, ikinci bir ezan okunur ve Cuma hutbesi okunur. Bütün bunlardan sonra, 2 rekatlık farzı kılınan Cuma namazından sonra 4 rekat olan son sünnet öğle namazı şeklinde kılınır. Kılınış şekli ise ilk sünnetteki gibidir. Daha sonra öğle namazı farzına benzer şekilde bir namaz daha kılınmak suretiyle Cuma namazı tamamlanır. Cuma namazlarında, Müezzinin cemaate nasihat etmesi ile birlikte toplu olarak Ayet-el KÜrsi ve çeşitli tesbihler okunur, iyi ve hayırlı dualar edilir ve ülkenin huzur ve birliği ile temenniler paylaşılır. Daha sonra cemaat dağılmaktadır.

CUMA GÜNÜ SÜNNETLERİ 1 - Gusül abdesti

2- Temiz ve güzel elbiseler giymek

3 - Güzel koku sürmek

4 - Dişleri fırçalamak

5 - Namaz vakti gelmeden önce cami de hazır cuma namazını beklemek

6 - Kehf suresini okumak

7 - Sürekli duâ etmek

8 - Sürekli Peygamber Efendimize salavat getirmek CUMA SURESİ OKUNUŞU Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-’aziyzilhakiymi

Huvelleziy be’ase fiyl’ummiyyiyne resulen minhum yetlu ‘aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu’allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin

Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel’aziyzulhakiymu

Zalike fadlullahi yu’tiyhi men yeşa’u vallahu zulfadlil’azıymi

Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi’se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne

Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze’amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne

Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu ‘aliymun bizzalimiyne

Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila ‘alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta’melune

Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu’ati fes’av ila zikrillahi ve zerulbey’a zalikum hayrun lekum in kuntum ta’lemune

Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl’ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le’allekum tuflihune

Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma ‘ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne

Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla 1- Göklerde ve yerde olanların tümü, Melik; Kuddüs; Aziz; Hakim olan Allah’ı tesbih eder. 2- O, ümmîler içinde, kendilerinden olan ve onlara ayetlerini okuyan, onları arındırıp-temizleyen ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir elçi gönderendir. Oysa onlar, bundan önce gerçekten açıkça bir sapıklık içinde idiler. 3- Ve henüz kendilerine ulaşıp-katılmamış olan diğerlerine de (peygamber gönderilmiştir); O (Allah), üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. 4- Bu, Allah’ın dilediğine verdiği fazl (lütuf ve ihsan)ıdır. Allah, büyük fazl sahibidir. 5- Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu (içindeki derin anlamları, hikmet ve hükümleriyle gereği gibi) yüklenmemiş olanların durumu, koskoca kitap yükü taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah’ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür. Allah, zalim bir kavmi hidayete erdirmez. 6- De ki: “Ey Yahudi olanlar, eğer siz, (bütün) insanlardan ayrı olarak yalnızca sizlerin gerçekten Allah’ın velileri (dost ve sevgili kulları) olduğunuzu öne sürüyorsanız, şu halde ölümü temenni edin; eğer doğru sözlü iseniz (bunu çekinmeden yapın).”