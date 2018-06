Kısa ve öz Cuma mesajları 2018: Ayetli, hadisli Cuma tebrik mesajları (29 Haziran)

İşte en güzel cuma mesajları listesi huzurlarınızda. Sevdiklerinizi unutmamak ve cuma gününün bereketini yaşamak için cuma mesajları listemize göz atın. Cuma mesajları listesinde atacağınız her cuma mesajı ile değer verdiğiniz insanlara bu değeri bir nebze de olsa gösterebilirsiniz. İşte en güncel cuma mesajları listesi...

-Allah'ım! İmanlı bir ömür, bereketli kazanç, sağlıklı bir beden, salih bir eş, hayırlı evlat, güzel ahlak, iyi komşu nasip et. Hayırlı Cumalar.

-Cumanız mübarek olsun! Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevkedecek ne kadar oIumsuzlukIar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin. Hayırlı Cumalar.

-Allah’ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar.

- Ramazanınız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin. Hayırlı cumalar

- ÖyIe bir dua et ki günahın tövbenin büyükIüğünden ağIasın. Şeytandan yaradana sığınki nefsin seni değiI; sen nefsini yakasın.

- Önce yoIIar uzanır hakka yürümek için; tomurcukIar, güIIer açar onu görmek için, dua eden biri var senin için… Sen de dua et Allah için…

- Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resülullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle.

- Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, ramazanınız mübarek olsun. Cumanız hayırlı olsun.

- Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Hayırlı, nurlu cumalar dilerim.

- Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile...

Cuma gününün önemi ile ilgili Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV) bir Hadis-i Şerif’inde “Allah katında günlerin efendisi Cuma’dır. O Kurban ve Ramazan bayramı günlerinden de faziletlidir.’’ Cuma gününün dinimiz için bir başka önemi, Hz. Adem’in Cuma günü yaratılmış olması, Cuma günü yer yüzüne ayak basmış olması ve o gün vefat etmesidir. Ayrıca, Kur’an ı Kerim’de kıyametin Cuma günü kopacağından bahsedilmiştir. Peygamber Efendimizin başka bir Hadis-i Şerif’inde, Cuma gününden “Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allah-u teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar.

Denilmiştir. Bu günlerden birisi de Cuma günleridir. Cuma namazları Cuma günü öğlen vakitlerinde kılınmaktadır ve kılınış şekli itibari ile diğer namazlardan farklılıklar taşımaktadır. Bu nedenle, özellikle İslam dinindeki kutsal ve mübarek yerinden ötürü her Müslüman erkeğin Cuma namazının nasıl kılındığını bilmesi gerekir. Cuma namazı, 16 rekattan oluşan bir namazdır. İlk olarak 4 rekatlık sünneti kılınan Cuma namazının bu ilk sünnet bölümü, öğle namazı ile aynıdır. Bu namaz, cemaatte o an cami içerisinde bulunan her Müslüman erkek tarafından bireysel olarak kılınmaktadır. Daha sonra, yalnızca cami içerisinde duyulacak bir seviyede bulunan bir sesle, ikinci bir ezan okunur ve Cuma hutbesi okunur. Bütün bunlardan sonra, 2 rekatlık farzı kılınan Cuma namazından sonra 4 rekat olan son sünnet öğle namazı şeklinde kılınır. Kılınış şekli ise ilk sünnetteki gibidir. Daha sonra öğle namazı farzına benzer şekilde bir namaz daha kılınmak suretiyle Cuma namazı tamamlanır. Cuma namazlarında, Müezzinin cemaate nasihat etmesi ile birlikte toplu olarak Ayet-el KÜrsi ve çeşitli tesbihler okunur, iyi ve hayırlı dualar edilir ve ülkenin huzur ve birliği ile temenniler paylaşılır. Daha sonra cemaat dağılmaktadır.