Kışanak ve Tuncel'in yargılandığı dava

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılanmasına Malatya'da devam edildi.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, mahkeme huzurunda bulunmak istememelerinden dolayı Tuncel ve Kışanak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılmadı.

Savcı mütalaasında, Kışanak'ın silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 22,5 yıl, Tuncel'in ise silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 15 yıl cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca her iki sanık için '"iki defa zincirleme silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 26 yıl 8'er ay hapis cezası istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk haline devamına, duruşmanın karar için 8 Ekim'e ertelenmesine karar verdi. Kışanak ve Tuncel'in gelecek duruşmaya katılması istendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kışanak ve Tuncel hakkında açılan dava dosyası, güvenlik gerekçesiyle nakli konusunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiş, talebi değerlendiren Yargıtay 5. Ceza Dairesi, dosyanın Malatya Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

İddianamede, Kışanak hakkında "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", 41 kez "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" suçlarından 57 yıl 6 aydan 230 yıl 6 aya kadar, Tuncel hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve 16 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 23 yıl 6 aydan 95 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

