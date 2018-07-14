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Kısıklı'da demokrasi nöbeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 00:00 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında, Kısıklı Millet Parkı'nda vatandaşlar, çadırda demokrasi nöbeti tutmaya başladı - 15 Temmuz gazisi Yusuf Çiftçi: - "Vatanımız için canımız da kanımız da feda olsun. Biz burada nöbetteyiz, nöbeti bırakmadık. Her daim vatan için nöbette olacağız"

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında, gaziler ve vatandaşlar çadırlarda demokrasi nöbeti tutmaya başladı.

15 Temmuz gazileri ve vatandaşlar, 15 Temmuz ruhunu diri tutmak için Kısıklı Millet Parkı'nda çadır kurup demokrasi nöbeti başlattı.

Yanlarına gelenlere çadırlarında yaptıkları çayı ikram eden vatandaşlar, 15 Temmuz Pazar akşamına kadar nöbet tutacak.

Çadır kurup nöbet tutan 15 Temmuz gazisi Yusuf Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nöbeti bırakmadıklarını, her daim vatan için nöbette olacaklarını söyledi.

Nöbetleri tekrar hatırlamak, 15 Temmuz ruhunu diri tutmak için gayret ettiklerini dile getiren Çiftçi, "Verdiğimiz bu mücadelenin unutulmaması, milletimizin bu mücadeleyi gelecek nesillere aktarabilmesi için her daim elimizden geleni yapacağız. Vatanımız için canımız da kanımız da feda olsun. Biz burada nöbetteyiz, nöbeti bırakmadık." diye konuştu.

Demokrasi nöbeti tutan Erdem Söylemez ise diriliş ruhunun sembolü olan Kısıklı'da bir araya geldiklerini anlatarak, "15 Temmuz'un ilk yıl dönümünde kütüphane kurmuştuk. Birçok güzel etkinlik gerçekleştiriyoruz. Burada en güzel etkinlik, birbirini hiç tanımayan insanların burada dostluklar kurmalarıdır." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kısıklı

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