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Kısıklı'dan köprüye doğru yürüyüşe geçtiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 21:23 | Son Güncelleme

 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katılmak amacıyla Kısıklı'da toplanan aralarında bazı sivil toplum örgütlerinin de bulunduğu bazı gruplar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru yürüyüşe geçti.  Köprüdeki törene katılmak amacıyla Kısıklı Meydanı'nda bir araya gelenler, ellerinde Türk bayrakları taşıyarak saat 19.00 sıralarında yürüyüşe başladı.

Enver ALAS - Kaan ULU / İSTANBUL, (DHA) 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katılmak amacıyla Kısıklı'da toplanan aralarında bazı sivil toplum örgütlerinin de bulunduğu bazı gruplar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru yürüyüşe geçti.

Köprüdeki törene katılmak amacıyla Kısıklı Meydanı'nda bir araya gelenler, ellerinde Türk bayrakları taşıyarak saat 19.00 sıralarında yürüyüşe başladı. Kadın ve Demokrasi Derneği(KADEM) üyesi yaklaşık 100 kişilik grup, ellerinde Türk bayrakları ve 15 Temmuz'un kadın şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunun karşısındaki caddede ise yaklaşık 150 kişilik bir başka grubun bekleyişi devam ediyor.

Kısıklı Meydanı'na kurulan iki ayrı noktada Üsküdar Belediyesi ekipleri vatandaşlara, etli pilav, ayran su dağıtıyor.

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