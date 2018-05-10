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Kışın vazgeçilmez lezzeti kazların ilk yavruları merada

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 11:37 | Son Güncelleme

Kars'ta, eti özellikle kış mevsiminde yöresel lezzetlerin başında gelen ve bölgeye gelen turistlerin de ilgisini çeken kazların "bilik" olarak adlandırılan ilk yavruları meralara çıkarılmaya başlandı - Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Gök: "Büyük besi çiftliklerinin yanı sıra köylerdeki kadınlar anaç kazları kuluçkaya yatırarak üretim yapıyor. Kars bölgesinde yılda ortalama 350 bin civarında kaz üretimi yapılıyor"

HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ta, eti yöresel lezzetlerin başında gelen ve bir çok besicinin geçim kaynağı olan kazların "bilik" olarak adlandırılan ilk yavruları meralara salınmaya başlandı.

Türkiye'de önemli bir yere sahip ve bölgenin adeta markası olarak görülen Kars kazı, yörede çiftçilik yapanların kış sezonunda aile bütçesine katkı sağlıyor.

Kazlar aynı zamanda özellikle kışın bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez lezzeti olarak da sofraları süslüyor.

Bir çok kişinin geçim kaynağı olan kazları besleyen yöre sakinleri, yumurtalarından çıkan kaz yavrularını, hava ısısının artmasıyla anneleriyle meralarda otlatmaya çıkardı.

Genellikle kaz besiciliği yapan ailelerin çocukları tarafından otlaklara çıkartılan minik kaz yavruları, kar yağana kadar doğal otların yanı sıra arpa verilerek özenle besleniyor.

Kışa kadar büyüyüp kar yedikten sonra kesilen kazlar, yöreye gelen yerli ve yabancı turistlere sunulmasının yanı sıra talep üzerine çeşitli illere de gönderiliyor.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, Kars kazının üretiminin artan rağbetten dolayı ilçe ve köylerde yaygınlaştığı söyledi.

- "Yılda ortalama 350 bin civarında kaz üretimi yapılıyor"

Kaz etinin özellikle kışın aşırı tüketilmesiyle bölge ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirten Gök, "Kars kazı artık yöresel lezzet olmasının yanı sıra marka haline gelmiştir. Kış sezonunda bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin kaz etine rağbet göstermesi üzerine köylerde kaz besiciliği her geçen gün artmaya başlamıştır." dedi.

Nesim Gök, kaz üretimine önem verdiklerini ve vatandaşların da ilgi gösterdiğini anlatarak, "Büyük besi çiftliklerinin yanı sıra köylerdeki kadınlar anaç kazları kuluçkaya yatırarak üretim yapıyor. Kars bölgesinde yılda ortalama 350 bin civarında kaz üretimi yapılıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha profesyonelce daha fazla üretim yapılmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Yağbasan köyünün muhtarı Mehmet Koçak da Kars kazının etinin çok lezzetli olduğundan büyük ilgi gördüğünü vurgulayarak, "Kaz etinin büyük ilgi görmesiyle biz de aile bütçemize katkı sağlamak için kaz besliyoruz. Beslediğimiz kazları kayak merkezine gelen turistlere sunulmak üzere satıyoruz. Son zamanlarda devletimiz kaz çiftliği kurmak isteyenlere destek veriyor. Bu konuda çalışmalarımızda devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yağbasan köyünde kaz çobanlığı yaban 12 yaşındaki Elenur Karabulut ise yumurtadan çıkan kaz yavrularını ahırda bir süre besledikten sonra meraya çıkardıklarını ifade ederek, "Okuldan geldikten sonra kaz yavrularını harmanlık bölgeye çıkarıyoruz. Onları çok seviyoruz, çocuğumuz gibi besleyip büyütüyoruz. Kış mevsimine girmeden bir kısmını kendimiz için saklayıp, diğerlerini satıyoruz." şeklinde konuştu.

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Kars kaz yavru

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