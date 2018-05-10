Kışın vazgeçilmez lezzeti kazların ilk yavruları merada

Kışa kadar büyüyüp kar yedikten sonra kesilen kazlar, yöreye gelen yerli ve yabancı turistlere sunulmasının yanı sıra talep üzerine çeşitli illere de gönderiliyor.

Bir çok kişinin geçim kaynağı olan kazları besleyen yöre sakinleri, yumurtalarından çıkan kaz yavrularını, hava ısısının artmasıyla anneleriyle meralarda otlatmaya çıkardı.

Kazlar aynı zamanda özellikle kışın bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez lezzeti olarak da sofraları süslüyor.

Türkiye'de önemli bir yere sahip ve bölgenin adeta markası olarak görülen Kars kazı, yörede çiftçilik yapanların kış sezonunda aile bütçesine katkı sağlıyor.

HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ta, eti yöresel lezzetlerin başında gelen ve bir çok besicinin geçim kaynağı olan kazların "bilik" olarak adlandırılan ilk yavruları meralara salınmaya başlandı.

- "Yılda ortalama 350 bin civarında kaz üretimi yapılıyor"

Kaz etinin özellikle kışın aşırı tüketilmesiyle bölge ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirten Gök, "Kars kazı artık yöresel lezzet olmasının yanı sıra marka haline gelmiştir. Kış sezonunda bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin kaz etine rağbet göstermesi üzerine köylerde kaz besiciliği her geçen gün artmaya başlamıştır." dedi.

Nesim Gök, kaz üretimine önem verdiklerini ve vatandaşların da ilgi gösterdiğini anlatarak, "Büyük besi çiftliklerinin yanı sıra köylerdeki kadınlar anaç kazları kuluçkaya yatırarak üretim yapıyor. Kars bölgesinde yılda ortalama 350 bin civarında kaz üretimi yapılıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha profesyonelce daha fazla üretim yapılmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Yağbasan köyünün muhtarı Mehmet Koçak da Kars kazının etinin çok lezzetli olduğundan büyük ilgi gördüğünü vurgulayarak, "Kaz etinin büyük ilgi görmesiyle biz de aile bütçemize katkı sağlamak için kaz besliyoruz. Beslediğimiz kazları kayak merkezine gelen turistlere sunulmak üzere satıyoruz. Son zamanlarda devletimiz kaz çiftliği kurmak isteyenlere destek veriyor. Bu konuda çalışmalarımızda devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yağbasan köyünde kaz çobanlığı yaban 12 yaşındaki Elenur Karabulut ise yumurtadan çıkan kaz yavrularını ahırda bir süre besledikten sonra meraya çıkardıklarını ifade ederek, "Okuldan geldikten sonra kaz yavrularını harmanlık bölgeye çıkarıyoruz. Onları çok seviyoruz, çocuğumuz gibi besleyip büyütüyoruz. Kış mevsimine girmeden bir kısmını kendimiz için saklayıp, diğerlerini satıyoruz." şeklinde konuştu.

