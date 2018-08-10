Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 personel alacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) yazılı ve sözlü sınavla 35 uzman yardımcısı alacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, KVKK'ye alınacak 35 uzman yardımcısı için 10 Eylül'de başlayacak sınav başvuruları 21 Eylül'de sona erecek.
Adaylar KVKK'nin internet sitesinden "Yarışma Sınavı Başvuru Formu"nu doldurduktan sonra istenilen belgelerin eklenmesi suretiyle kuruma şahsen ya da posta yoluyla teslim ederek başvuruda bulunabilecek.
Buna göre, Hukuk alanından 15, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme alanlarından 10, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından ise 10 olmak üzere toplam 35 uzman yardımcılığı için 2018 yılı KPSS sonuçlarına göre başvuracak 700 kişi yazılı sınava çağrılacak.
Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Yazılı sınav test usulü ile gerçekleştirilecek.
Giriş sınavının yazılı bölümü 20 Ekim'de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin Milli İrade ve 15 Temmuz Şehitleri Yerleşkelerinde olacak.
Yazılı sınav sonuçları kurumun ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin internet sitelerinde ilan edilecek.
Yazılı sınav notu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 puandan az olmamak üzere en yüksek puandan başlanarak belirtilen kadronun 4 katına kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.
Sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılacakların listesi KVKK internet sitesinden duyurulacak.
Sözlü sınavda da başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekecek. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması başarı sırasını oluşturacak.
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