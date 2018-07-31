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Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 11:29 | Son Güncelleme

Antalya'da, kıskançlık krizi sonrası tartıştığı eşi Zübeyde Demirbozan'ı (21) boğarak, öldüren Tolga Demirbozan (26), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zübeyde Demirbozan'ın cenazesi ise Muratpaşa ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü

Antalya'daki korkunç olay, 29 Temmuz Pazar günü saat 20.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Kültür Mahallesi 3872 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. 3 yaşındaki oğullarıyla birlikte arkadaşlarına misafirliğe giden Zübeyde-Tolga Demirbozan çifti arasında, kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Tolga Demirbozan, eşi Zübeyde Demirbozan'ı boğarak, öldürdü. Ardından gidip, oğlunu alan Tolga Demirbozan, kaçtı.

'ONU HERKESTEN KISKANIYORUM'

Zübeyde Demirbozan'ın cansız bedenini, eve gelen arkadaşları buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadının boğularak, öldürüldüğünü belirledi. Zübeyde Demirbozan'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürülürken, cinayet şüphelisi Tolga Demirbozan da Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Tolga Demirbozan'ın, polise verdiği ilk ifadesinde, "Ben onu herkesten kıskanıyordum. Defalarca uyarmama rağmen hiç dikkat etmedi. Aramızda tartışma çıkınca boğup, öldürdüm" dediği öğrenildi.

İfade işleminin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen Tolga Demirbozan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Zübeyde Demirbozan'ın cenazesi ise dün Muratpaşa ilçesine bağlı Zeytinköy semtindeki mezarlıkta, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Demirbozan çiftinin 3 yaşındaki oğullarını, yakınlarının aldığı öğrenildi.

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ATEŞ DE ETMİŞ

Tolga Demirbozan'ın, yaklaşık 1 ay önce de eşine av tüfeğiyle ateş ettiği, kadının saldırıdan yara almadığı, Demirbozan'ın ise sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

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PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Tolga Demirbozan'ın sosyal paylaşım sitesindeki hesabında ise 'Gelinlikle kefen aynı renktir. Seçtiğin insan sana bir ömür ya cenneti yaşatır ya cehennemi' yazılı paylaşımının olduğu görüldü.

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Antalya kıskançlık zübeyde demirbozan tolga demirbozan

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ben eminim ki bu tur kiskancliklar sosyal medya yüzünden çıkıyor çoğu ve yazık ki ne canlar yitiriyor, ne evlilikler bitiyor binada önlem almak olanaksız hale geldi üzülerek...
Tüfekle eşine ateş et, adli makamlar seni serbest bıraksın. Daha sonra boğarak öldür. Adam belki aynı suçtan tekrar serbest bırakmayabilirler, bu sefer boğarak öldürmeyi deneyeyim serbest kalma şansım yüksek diyerekten planlamıştır bu işi. Teşekkürler ADALET.
bu nasıl haber ? misafirliğe gittikleri evde hiç mi kimse yokmuş ev sahipleri önceden anahtarları verip "siz gidin oturun biz arkadan geliriz" mi demişler ? Çünki haberin devam" gelen arkadaşları" ndan söz ediliyor.Böyle misafirlik duyan var mı ? Misafirliğe gidilen evde cinayet işleniyor fakat ev sahipleri evde yok pes sana mynet
1 ay önce tüfekle ateş etmiş serbest bırakılmış alın size adalet hanım
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