Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü

'ONU HERKESTEN KISKANIYORUM' Zübeyde Demirbozan'ın cansız bedenini, eve gelen arkadaşları buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadının boğularak, öldürüldüğünü belirledi. Zübeyde Demirbozan'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürülürken, cinayet şüphelisi Tolga Demirbozan da Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Tolga Demirbozan'ın, polise verdiği ilk ifadesinde, "Ben onu herkesten kıskanıyordum. Defalarca uyarmama rağmen hiç dikkat etmedi. Aramızda tartışma çıkınca boğup, öldürdüm" dediği öğrenildi.

İfade işleminin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen Tolga Demirbozan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Zübeyde Demirbozan'ın cenazesi ise dün Muratpaşa ilçesine bağlı Zeytinköy semtindeki mezarlıkta, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Demirbozan çiftinin 3 yaşındaki oğullarını, yakınlarının aldığı öğrenildi.

ATEŞ DE ETMİŞ



Tolga Demirbozan'ın, yaklaşık 1 ay önce de eşine av tüfeğiyle ateş ettiği, kadının saldırıdan yara almadığı, Demirbozan'ın ise sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ



Tolga Demirbozan'ın sosyal paylaşım sitesindeki hesabında ise 'Gelinlikle kefen aynı renktir. Seçtiğin insan sana bir ömür ya cenneti yaşatır ya cehennemi' yazılı paylaşımının olduğu görüldü.

