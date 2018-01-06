Kışlada acemi er canlı bomba iddiasıyla tutuklandı

Manisa 1’inciPiyade Eğitim Tugay Komutanlığı’na bağlı Arif Seyhun Kışlası’na 1 ay önce katılan, ismi açıklanmayan bir askerin IŞİD üyesi olduğu anlaşıldı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’nce, acemi erlere yönelik kimlik sorgulanmasında, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden gelen asker hakkında, terör örgütü IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Acemi asker, geçen yıl 16 Aralık’ta gözaltına alındı ve sevk edildiği adliyede tutuklandı.
İsmi açıklanmayan askerin, IŞİD’ın canlı bombacısı olduğu şüphesiyle hakkında yakalama çıkarıldığı öğrenildi.
(DHA)
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