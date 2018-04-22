Kışlada başlayan arkadaşlık bağlarını koparmadılar

Ardahan'da 25. Hudut Piyade Tugay Komutanlığı Şehit Üsteğmen Barlas Gültepe Kışlası'nda 1988-1990 arası askerlik yapan 60 arkadaş, Antalya'da düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.
Vatani görevlerini 30 yıl önce bitirmelerine rağmen irtibatlarını kesmeyen asker arkadaşlar, Antalya'da buluştu. Etkinliğe öncülük eden Ali İhsan Elay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1988-1990 arasında Ardahan'da askerlik yaptıkları arkadaşlarıyla geleneksel hale getirdikleri etkinlikte Antalya'da buluştuklarını söyledi
Elay, asker arkadaşının düğününe katılması üzerine etkinliğin ilkini 2015'te Bursa'da 42 kişi ile ikincisini 2016'da Ankara'da 82 kişiyle üçüncüsünü Konya'da 75 kişiyle yaptıklarını belirtti.
Buluşmalarının artık geleneksel hale geldiğini vurgulayan Elay, "Etkinlikte hasret gideriyoruz, muhabbet ediyoruz. Eski askerlik günlerimizi hatırlıyoruz. Seneye de inşallah etkinliği İzmir'de yapacağız." dedi.
Ali Top da buluşmaları çerçevesinde Antalya'nın tarihi ve turistik yerlerini de gezdiklerini kaydetti.
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