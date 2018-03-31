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Kışlada şok! Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 05:48 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 52 asker, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

Kışlada şok! Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, General Şefik Erensü Kışlası'nda görevli askerlerden bazıları dün akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri olan 52 asker, bunun üzerine Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

TABURCU EDİLMEYE BAŞLANDILAR

Askerlerden tedavileri tamamlananların taburcu edilmeye başlandığı öğrenildi. Söz konusu askerlerin rahatsızlanmalarının nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

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asker kışla hastane zehirlenme

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ESKİDEN ASKER KENDİ YEMEĞİNİ KENDİ YAPARDI VE HİÇ BİR SIKINTI YAŞANMAZDI. MUTFAKLARDA SIKI DENETİM OLUR HER YEMEK ON NUMARA OLMASDA YENİRDİ KİMSEDE RAHATSIZLANMAZDI.
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