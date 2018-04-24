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Kışladaki gıda zehirlenmesi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 21:14 | Son Güncelleme

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şirket sahibi ve askeri personelin de bulunduğu tutuksuz 35 sanığın yargılanmasına devam edildi

MANİSA (AA) - Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki bir askerin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda askerin gıda nedeniyle zehirlenmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında şirket sahibi ve askeri personelin de bulunduğu 35 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki bölümünde bazı sanıklar savunma yaptı.

Tutuksuz sanık D.Y, Rota Şirketi bünyesinde gıda mühendisi olarak çalıştığını, hindi etinin buzunun çözülme aşamasında görev almadığını ileri sürdü.

Yaşan olayın bakteriden kaynaklanan bir gıda zehirlenmesi olayı olduğunu sanmadığını aktaran D.Y, "Kışladaki sudan kaynaklı olay olduğunu düşünüyorum. Çünkü bahsi geçen bakterinin 150 derece sıcaklıkta yaşayabileceğini sanmıyorum" dedi.

Rota Şirketi Genel Müdürü tutuksuz sanık A.T de şirketi ve kendisi hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Olay zamanı Erzincan'da olduğunu savunan A.T, şöyle konuştu:

"Şirket olarak her şeyi ihaledeki ve sözleşmedeki şartlara göre yaparız. Kendimin ve şirket çalışanlarının bir ihmali olduğunu düşünmüyorum. Sözleşmemizde 3 bin askere yemek vereceğimiz belirtiliyordu. Biz kışlada 6 bin 200 askere yemek veriyorduk. Ayrıca EDOK tarafından yapılan bir denetlemede çalıştığımız mutfak Türkiye'deki en iyi hijyen kurallarını taşıyan mutfak olarak seçildi. Şirket olarak da gereken önlemler neyse aldık. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Tutuksuz sanık Albay L.O da olay sonrası gıda şirketinin sözleşmesinin feshedilmesini talep etmediği gerekçesiyle davaya dahil edildiğini belirterek, "Bizim böyle bir yetkimiz yok. Benim bu olayda ihmalim yok." diye konuştu.

Sanık avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, duruşmada hazır bulunmayan bazı sanıkların zorla getirilmesine ve olayla ilgili bilirkişi raporlarının tamamlanmasına karar verdi.

Heyet, sanıkların beraat talebinin reddine ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 2 Ekim'e erteledi.

- Olay ve iddianame

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 23 Mayıs, 16 ve 17 Haziran'da yemekten sonra çok sayıda asker, kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırılmıştı. 23 Mayıs'taki gıda zehirlenmesi sonucu bir asker hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 6'sı asker 48 kişiden aralarında yemek şirketinin genel müdürü A.T'nin de bulunduğu 10 şüpheli tutuklanmıştı.

Daha sonraki adli süreçte ise tutuklu sanıkların tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sağlık Bakanlığı da Manisa'da askerlerin ilk bulgulara göre besin zehirlenmesi sonucu rahatsızlandıklarını açıklamıştı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında şirket sahibi ve askeri personellerin de bulunduğu 35 kişi hakkında "suç taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak, görevi ihmal" suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede ayrıca 722 kişi de müşteki olarak yer alıyor.

- Hindi eti ve salçalı makarnada salmonella virüsü

İddianamede, Ege Müfreze Komutanlığınca Batı Kışla'da 21, 22 ve 23 Mayıs 2017 tarihlerinde yenilen bütün öğünlerden numune alınarak askeri yetkililerce THSK Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Tüketici Güvenliği Laboratuvarlarında inceleme yapıldığı, incelemede hindi sote eti ve salçalı makarnada "salmonella" virüsü tespit edildiği belirtildi.

Yemeğe bakteri karışmasının "hindi etinin hazırlanmaya başlanılmasının ardından 26 saat sonra yemekhaneye dağıtılmak üzere gönderilmesi, et ile kıyma makinesinde parçalanma işlemine tabi tutulması, uygun olmayan sıcaklıkta pişirilme işlemine alınması"ndan kaynaklandığı ifade edildi.

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