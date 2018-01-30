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Kist ameliyatında ölüme soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 05:33 | Son Güncelleme 1 saat önce

“Bebek yüzlü” olarak bilinen dizi oyuncusu Dilay Çetinçay gittiği klinikte yapılan operasyonun ardından hayatını kaybetti. Klinik ve doktor hakkında soruşturma başlatıldı.

Kist ameliyatında ölüme soruşturma

Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitiren 28 yaşındaki Dilay Çetinçay, Türkiye’nin ünlü bir firmasında ürün geliştirme bünyesinde çalışmaya başlamıştı. Kısa sürede dizi filmlerde de aranan yüz olmaya başladı.

Gazetevatan'dan Tolga Atar'ın haberine göre; Dilay Çetinay, kadın hastalıklarıyla ilgili rahatsızlığını çözmek amacıyla internet aracılığı ile bulduğu Dr. A.K.’nın sahibi ve yöneticisi olduğu kliniğe başvurdu. Ameliyat bitince Çetinçay fenalaştı.

Bu esnada klinikte yeterli müdahale yapılma olasılığı olmaması üzerine Çetinçay, apar topar kliniğin karşısında bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Klinik sahibi Yardımcı Doçent Doktor A.K., ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

"OPERASYONDAN SONRA ŞOKA GİRMİŞ"

Dilay Çetinçay’ın sosyal medyada bulunan hesaplarında arkadaşları, “Basit bir kist alma ameliyatı ölümle sonuçlandı bu işin sonuna kadar gidilmesi gerekir” şeklinde yorumlar yaparken Çetinçay’ın babası Emekli Emniyet Havacılık Daire Başkanı Mustafa Çetinçay ise, “Kızım basit bir kist ameliyatı olmak için Bakırköy’de bir kliniğe gitmiş. Operasyondan sonra odaya aldıklarında şoka girmiş ve bir saat klinikte kendine getirmeye çalışmışlar. Etrafında bir sürü hastane var o kadar beklenmeden zamanında herhangi bir hastaneye kaldırılsa belki hayatta ve aramızda olacaktı” dedi.

KLİNİK VE DOKTOR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Acılı babanın başvurusu üzerine klinik ve doktor hakkında soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
dizi oyuncusu dilay çetinay kist ameliyatı

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