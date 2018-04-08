KİT Komisyonu TİGEM Ceylanpınar’da İncelemelerde Bulundu

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu üyeleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde incelemelerde bulundu..

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde incelemelerde bulunmak üzere ilçeye gelen, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir başkanlığındaki KİT Komisyonu üyelerini Ceylan Konuk Evinde Belediye Başkanı Menderes Atilla, AK Parti ilçe Başkanı Halid Şimşek, İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe karşıladı. Ceylanpınar İşletmesinin farklı üretim birimlerini gezen Komisyon üyeleri burada işletme yetkililerinden bilgi aldı. İşletmede yapılan incelemenin ardından Ceylan Konuk evinde göçerlerle bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda TİGEM sınırları içerisinde yaşayan göçerlerin sorunları dinlendi.

Ziyaretler kapsamında komisyon üyeleri Suriye sınırında bulunan Ateşoğlu karakolunu da ziyaret ederek görev yapan askerlere çeşitli hediyeler verildi.

KİT Komisyonunun AK Partili üye vekilleri incelemelerin ardından AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Burada parti üye ve gönüllüleriyle bir araya gelen vekiller partililerle hasbıhal etti. İlçe Başkanı Halid Şimşek, Ceylanpınar’ın müstesna bir yer olduğunu belirterek Ak Parti kurulduktan sonra ilk ak parti belediyesinin Ceylanpınar belediye olduğunu ayrıca HDP’den seçimle Belediyeyi alan ilk yer olduğunu söyledi. Belediye HDP’den alındıktan sonra ilçede yapılmadık hizmet kalmadığını aktaran Şimşek, komisyon üyelerine teşriflerinden dolayı teşekkür etti. Belediye Başkanı Menderes Atilla da AK Parti camiası içerisinde bedel ödemeyen kimsenin olmadığını söyledi. 4 yıllık süreçte 5 kez suikast atlattığını belirten Başkan Atilla, "Biz hiç bir zaman yılmadık. Dedik ki bu vatan bizimdir, bu topraklar bizimdir. Sonucu ne olursa olsun bizler sonuca katlanmaya razıyız" dedi. Ceylanpınar’da zorlu bir seçim süreci atlattıklarını aktaran Başkan Atilla, "2014’te yapılan demokratik seçimi hazmedemeyen HDP’liler AK Partiye gönül verenlerin dükkanlarını yaktı, evlerini ve araçlarını yaktı. Olaylardan sonra Valilik vatandaşlarımıza dedi ki, gelin zararınızı karşılayalım. Ancak Ceylanpınarlı kardeşlerimizin hiç birisi tazminat için başvurmadılar. Hepsi şunu dedi, bu vatan olmasaydı evim, arabam, dükkanım olmayacaktık. Başıma ne gelmişse vatanım için geldi" dedi.

Ceylanpınar’da yeterli bütçeleri olmamasına rağmen 4 yılda ilçeye 84 Milyon TL hizmet kazandırdıklarını ifade eden Başkan Atilla, "Mutluyum ve huzurluyum. Ceylanpınar’ın çehresini değiştirdim. Böylece hem ilçemize hizmet ettik, hem de teröristler Sur’u, Nusaybin’i, Cizre’yi yakarken biz çukur siyaseti döneminde ilçemize bir kazma bile vurdurmadık" ifadelerini kullandı. Başkan Atilla, Ceylanpınar’ın denizi olmayan bir ada gibi olduğunu söyleyerek, "TİGEM’den arazi talep ettik. Sizlerinde yardımlarına ihtiyacımız var. 87 bin nüfuslu bir ilçeyiz ancak otogarımız yok, hayvan pazarımız yok, buğday pazarımız yok. Paramız ve projemiz hazır ancak bunları yapacak yerimiz yok. İleride bu konu önünüze geldiğinde Ceylanpınarlılar adına bu desteği sizlerden bekliyoruz" diye konuştu.