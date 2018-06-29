HABER

KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 47,3, milyar lira

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 18:51 | Son Güncelleme

KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, 2018'in ilk çeyreği itibarıyla 47,3 milyar lira oldu

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, 2018'in ilk çeyreği itibarıyla 47 milyar 330 milyon 240 bin lira oldu.

Hazine Müsteşarlığı, 2018 yılının ilk çeyreği itibarıyla KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla stok borçlarını açıkladı.

Buna göre, kuruluşların iç borç toplamı 39,2 milyar lira, dış borçları ise 8,1 milyar lira oldu. Böylece toplam borç stoku 47,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Söz konusu tutar, bir önceki çeyrekte 49,1 milyar lira düzeyindeydi.

İç borçlar içinde en yüksek kalemi 15,1 milyar lira ile ticari bankaların borçları oluştururken, bunu sırasıyla 10,8 milyar lirayla özel şahısların, 7,2 milyar lirayla KİT'lerin borçları izledi.
\

- KİT'lerin görev zararları

KİT'lerin ve ilgili kuruluşların faaliyetlerinden doğan görev zararı ise 2018'in ilk çeyreği sonunda 1 milyar 788 milyon 260 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde en çok görev zararı oluşan kuruluş, 998 milyon 997 bin lirayla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu olurken, bu kuruluşu 763 milyon 399 bin lirayla Toprak Mahsulleri Ofisi izledi.

PARTNERTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınızTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınız
GÜNCELLEME - Otobüste GÜNCELLEME - Otobüste "yüksek sesle konuşma" tartışmasındaki ölüm
Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiasıAlaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hazine müsteşarlığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri KİT Özelleştirme

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Eren Erdem tutuklandı!

Son dakika! Eren Erdem tutuklandı!

Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

Elektriğe zam gelecek mi?

Elektriğe zam gelecek mi?

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'den Milletvekili olan Abdullatif Şener AK Parti'ye meydan okudu: Parlamento direnişin merkezi olacak

CHP'den Milletvekili olan Abdullatif Şener AK Parti'ye meydan okudu: Parlamento direnişin merkezi olacak

Saadet Partisi'nden Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: 'Tüm siyasi parti liderlerinin katılacağı “İstişare Toplantısı” yapılsın'

Saadet Partisi'nden Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: 'Tüm siyasi parti liderlerinin katılacağı “İstişare Toplantısı” yapılsın'

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Bitlis'te 10 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kameraya böyle yansıdı!

Bitlis'te 10 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kameraya böyle yansıdı!

HDP Milletvekili Leyla Güven tahliye edilmeden yeniden tutuklandı

HDP Milletvekili Leyla Güven tahliye edilmeden yeniden tutuklandı

Muharrem İnce'nin nerede olduğu ortaya çıktı! Seçimden sonraki ilk cuma namazını Marmaris'te kıldı

Muharrem İnce'nin nerede olduğu ortaya çıktı! Seçimden sonraki ilk cuma namazını Marmaris'te kıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.