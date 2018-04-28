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"Kitaba ayrılan zamanı artırabilirsek, milli geliri çok daha güçlü artırabiliriz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 17:26 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Şimşek: - "4. Sanayi Devrimi'nde, zincirin en önemli halkası ne biliyor musunuz? Üretimin kendisinden çok, o üretime giden yenilikçi fikirlerdir. Katma değeri en yüksek alan burasıdır. Bunu da ancak kitaplarla elde edebiliriz" - "Dolayısıyla gelişmişlik kişi başına milli gelirle ölçülüyor ama kişi başına kitaba ayrılan zamanı, parayı artırabilirsek, kişi başına milli geliri çok daha güçlü artırabiliriz. O zaman çok daha güçlü bir şekilde yenilikçi fikirlerimiz olur"

GAZİANTEP (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "4. Sanayi Devrimi'nde, zincirin en önemli halkası ne biliyor musunuz? Üretimin kendisinden çok o üretime giden yenilikçi fikirlerdir. Katma değeri en yüksek alan burasıdır. Bunu da ancak kitaplarla elde edebiliriz." dedi.

Şimşek, Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen 4. Kitap ve Kültür Günleri'nin açılışında yaptığı konuşmada, kitapların insan üzerindeki faydalarına değinerek, 4. Sanayi Devrimi'nde en önemli konunun fikir üretebilmek olduğunu söyledi.

Okuma konusunda Türkiye'nin arzulanan yerde olmadığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kitap okuyanların oranı, bir çalışmaya göre binde bir. Son derece zayıf. İnşallah bu fuar bize kitap okumayı aşılamaya, daha çok kitap okumamıza zaman ayırmamıza vesile olur. Vatandaşlarımız televizyon seyretmeye, internete günde ortalama 8-9 saat ayırıyorsa, kitap okumaya bir dakika ayırıyormuş. Vahim bir şey. Ben buradan ayrıldıktan sonra fuardan alacağım kitabı arabada okuyacağım. İsterseniz her zaman fırsat var. Batıda metroya, otobüse bindiğiniz zaman insanların harıl harıl kitap okuduğunu görürsünüz. Kitaba da para harcamıyoruz. Norveç'te bir vatandaş yıllık ortalama 137, Almanya 122, dünyada ise 1,3 dolar harcanıyor. Türkiye'de 25 cent. Medeniyetimiz, inancımız okumayı, öğrenmeyi teşvik ve talep ediyorsa da gelin görün ki bizim bu durumu iyileştirmemiz lazım."

Şimşek, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e de fuar ve kurulan kitap kafeler için teşekkür ederek, "Hükümetimiz döneminde Türkiye'de kişi başına basılan kitap sayısında çok ciddi bir artış var. Son 10 yılda kişi başına basılan kitap sayısı 4'ten 8'e çıkmış. Hakikaten yoğun bir çaba var. Yazarlarımız iyi bir üretici." dedi.

21. yüzyılda esas olanın duygusal zeka olduğuna dikkati çeken Şimşek, şöyle devam etti:

"Duygusal zeka 21. yüzyılda ihtiyaç duyacağımız bütün becerilerin temelini oluşturuyor. Kitap okuduğunuz zaman belki bir karakter üzerinden kendinizi başkalarının yerine koyarsınız. Doğru değerlendirmeyi, iyi iletişim kurmanızı sağlayabilir. Zamanınızı daha iyi yönetmeyi, karmaşık sorunları çözme yeteneği sunabilir. Kitap okumak bizi 21. yüzyıla, 4. Sanayi Devrimi'ne en güçlü şekilde hazırlatır. 4. Sanayi Devrimi'nde, önümüzdeki yüzyılda zincirin en önemli halkası ne biliyor musunuz? Üretimin kendisinden çok, o üretime giden yenilikçi fikirlerdir. Katma değeri en yüksek alan burasıdır. Bunu da ancak kitaplarla elde edebiliriz. Dolayısıyla gelişmişlik kişi başına milli gelirle ölçülüyor ama kişi başına kitaba ayrılan zamanı, parayı arttırabilirsek kişi başına milli geliri çok daha güçlü arttırabiliriz. O zaman çok daha güçlü bir şekilde yenilikçi fikirlerimiz olur."

- "Bilim hiç kimsenin tekelinde değil"

Şimşek, bilimin hiç kimsenin tekelinde olmadığını vurgulayarak, "İlim Çin'de de olsa öğrenin' talimatı var. İnşallah bu kitap fuarı bütün bunlara vesile olur. Önemli olan okur yazar olmamız, okuduğumuzu anlamamız. Finansal okur yazar olmamız, rasyonel kararlar almamız. En önemlisi teknoloji konusunda okur yazarlık. Çünkü önümüzdeki döneme damga vuracak." ifadelerini kullandı.

Törene, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Şamil Tayyar, Türkiye Diyanet Vakfı 2. Başkanı İlyas Serenli, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

Konuşmaların ardından, Şimşek ve beraberindekiler fuardaki stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle düzenlenen fuara, 250 yayınevi katılıyor.

Fuar, 5 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

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4. Kitap ve Kültür Günleri Gaziantep Mehmet Şimşek

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