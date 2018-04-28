"Kitaba ayrılan zamanı artırabilirsek, milli geliri çok daha güçlü artırabiliriz"

GAZİANTEP (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "4. Sanayi Devrimi'nde, zincirin en önemli halkası ne biliyor musunuz? Üretimin kendisinden çok o üretime giden yenilikçi fikirlerdir. Katma değeri en yüksek alan burasıdır. Bunu da ancak kitaplarla elde edebiliriz." dedi.

Şimşek, Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen 4. Kitap ve Kültür Günleri'nin açılışında yaptığı konuşmada, kitapların insan üzerindeki faydalarına değinerek, 4. Sanayi Devrimi'nde en önemli konunun fikir üretebilmek olduğunu söyledi.

Okuma konusunda Türkiye'nin arzulanan yerde olmadığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kitap okuyanların oranı, bir çalışmaya göre binde bir. Son derece zayıf. İnşallah bu fuar bize kitap okumayı aşılamaya, daha çok kitap okumamıza zaman ayırmamıza vesile olur. Vatandaşlarımız televizyon seyretmeye, internete günde ortalama 8-9 saat ayırıyorsa, kitap okumaya bir dakika ayırıyormuş. Vahim bir şey. Ben buradan ayrıldıktan sonra fuardan alacağım kitabı arabada okuyacağım. İsterseniz her zaman fırsat var. Batıda metroya, otobüse bindiğiniz zaman insanların harıl harıl kitap okuduğunu görürsünüz. Kitaba da para harcamıyoruz. Norveç'te bir vatandaş yıllık ortalama 137, Almanya 122, dünyada ise 1,3 dolar harcanıyor. Türkiye'de 25 cent. Medeniyetimiz, inancımız okumayı, öğrenmeyi teşvik ve talep ediyorsa da gelin görün ki bizim bu durumu iyileştirmemiz lazım."