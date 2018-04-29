HABER

"Kitaba koş" etkinliği, kitapseverleri buluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 11:31 | Son Güncelleme

10. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında binlerce kitapsever "Kitaba Koş" etkinliğinde 4 kilometre koştu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Kocaeli Kitap Fuarı, kapsamında binlerce kitapsever, "Kitaba Koş" etkinliğinde 4 kilometrelik koşuya katıldı.

Seka Park'taki başlangıç noktasında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kitap okumadan kalkınmanın gerçekleşemeyeceğini söyledi.

Bu yıl 10'uncusunu düzenleyecekleri kitap fuarına dikkati çekmek için koşuyu düzenlediklerini dile getiren Karaosmanoğlu, "Kocaeli'deki gençlerimiz daha çok kitap okusun istiyoruz. Her yaştan insanımızın dikkatini kitaba çekmek için böyle bir etkinlik yaptık. 10 bin kişiyle beraber kitap için koşacağız." diye konuştu.

Karaosmanoğlu, koşuya katılanlara bitiş noktasında kitap hediye edileceğini belirterek, herkesi 5-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 10. Kocaeli Kitap Fuarı'na davet etti.

Konuşmanın ardından yaklaşık 10 bin katılımcı Atletizm Pisti'ne kadar olan 4 kilometrelik mesafeyi koştu.

Parkuru tamamlayan katılımcılar, bitiş noktasında kendilerine hediye edilen kitapları, "Sayfalara Güven" sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihtiyacı olan kütüphanelere gönderilmek üzere bağışladı.

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!
Müthiş iddia: Binali Yıldırım yeni sistemde yok!Müthiş iddia: Binali Yıldırım yeni sistemde yok!
CHP'de gizli 'Cumhurbaşkanı' oylaması!CHP'de gizli 'Cumhurbaşkanı' oylaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Karaosmanoğlu Kitaba koş kitap fuarı Kocaeli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Ümit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiası

Bakan Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!

Bakan Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adıyaman'da korkutan patlama!

Adıyaman'da korkutan patlama!

Müthiş iddia: Binali Yıldırım yeni sistemde yok!

Müthiş iddia: Binali Yıldırım yeni sistemde yok!

Arkadaşlarıyla buluşmadan dönünce hayatının şokunu yaşadı!

Arkadaşlarıyla buluşmadan dönünce hayatının şokunu yaşadı!

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Özden Örnek kimdir? Balyon Davası mağüduru eski komutan Özden Örnek yaşamını yitirdi!

Özden Örnek kimdir? Balyon Davası mağüduru eski komutan Özden Örnek yaşamını yitirdi!

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan: Bu sefer devir

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan: Bu sefer devir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.