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Kitabını ayağıyla imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 21:50 | Son Güncelleme

Çocukken geçirdiği kaza sonucunda iki kolunu kaybeden, ayaklarıyla yaptığı resimlerle çok sayıda sergiye imza atan ressam Ayşe Işık, Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Ayaklarımla Tutundum Hayata" adlı kitabının imza gününde sevenleriyle bir araya geldi

Çocukken geçirdiği kaza sonucunda iki kolunu kaybeden, ayaklarıyla yaptığı resimlerle onlarca sergiye imza atan ressam Ayşe Işık, Bodrum ilçesinde, "Ayaklarımla Tutundum Hayata" adlı kitabı için imza günü düzenledi.

Turgutreis D-Marin Yacht Kulüp'te düzenlenen etkinlikte, AA muhabirine açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki Ayşe Işık, 33. sergisinin açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kollarını 5 yaşında geçirdiği kaza sonucu kaybettiğini belirten Işık, "Bu benim ilk kitabım. İki yıldır kitabımla ilgili etkinlikler yapıyorum. Kitabımda hayatımı anlattım. Kimseye muhtaç olmamak için ayak parmaklarımı kullanmayı öğrendim. Her işimi kendim yapıyorum. Resim dışında da ihtiyaçlarımı yapıyorum. O yüzden rahatım." dedi.

İnsanların yorulduğunu düşündüğünü anlatan Işık, "Aslında hiç yorulmuyorum. Boş zamanlarımda resim yapıyorum. Bugüne kadar yüzlerce resim yaptım. Boş kaldığım zaman resim yapıyor, ikinci kitabıma hazırlanıyorum. Çok etkilendiğim manzaraları mutlaka evde yapıyorum." diye konuştu.

Ayşe Işık, daha sonra "Ayaklarımla Tutundum Hayata" adlı kitabını ayağıyla imzalayarak, okuyucularına sundu.

Bir hafta açık kalacak sergiye, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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