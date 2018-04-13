HABER

Kitabını bastırabilmek için hurda topluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 09:02 | Son Güncelleme

Aydın’ın Karacasu ilçesi Çamköy Mahallesinde yaşayan İlhami Turan yaşam gayesi edindiği şiirlerini kitap olarak yayımlatabilmek için hurda toplayarak geçimini sağlıyor.Gençlik yıllarından bu yana yazdığı şiirleri bavulunda taşıyan 64 yaşındaki İlhami Turan, herkes tarafından “Şair” lakabıyla tanınıyor.

Kitabını bastırabilmek için hurda topluyor

Aydın’ın Karacasu ilçesi Çamköy Mahallesinde yaşayan İlhami Turan yaşam gayesi edindiği şiirlerini kitap olarak yayımlatabilmek için hurda toplayarak geçimini sağlıyor.
Gençlik yıllarından bu yana yazdığı şiirleri bavulunda taşıyan 64 yaşındaki İlhami Turan, herkes tarafından “Şair” lakabıyla tanınıyor. Karacasu ve çevre ilçelerde hurda toplayarak geçimini sağlayan İlhami Turan, bir yandan da yazdığı şiirleri kitap olarak bastırabilmenin hayalini kuruyor. Kağıt ve kalemini hurda toplarken de yanından ayırmayan Turan, aklına gelen şiirleri o an kağıda not alıyor.

Yazdığı şiirleri bavulunda biriktiren ve başına bir şey gelmemesi için gözünden bile sakınan Turan, “Bunları bir kitap olarak bastırabilmenin hayalini kuruyorum. Matbaalarla görüştüm. Hurdacılık yaparak bir yandan geçimimi sağlıyorum. Şiir kitabı bastırmak için de çaba sarf ediyorum. Hayatta küfür, bela ve yalanı sevmem. Nereye gitsem yanımda kağıt, kalem götürüyorum. İlham gelince hemen yazıyorum. Herkes şair olamaz. Allah’ımın bana verdiği bir yetenek bu” ifadelerini kullandı.
Bazen cebinde parasının olup olmadığını unuttuğunu ama yazdığı bir şiirin asla aklından çıkmadığını dile getiren Turan, şiire verdiği önemi bu şekilde anlattı.
Turistik mekanlarda çalıştığı dönemlerde şiirlerini ünlü şarkıcılara gösterme fırsatı yakaladığını kaydeden Turan, bazı ünlü şarkıcıların şiirlerini alarak parasını ödemedikleri iddiasında bulundu. Turan, “Bundan sonra yemin ettim, kimseye beste söz vermem. Noterde onaylatmadan şiirlerimi kimseye vermiyorum” dedi.

Kitabını bastırabilmek için hurda topluyor

Kitabını bastırabilmek için hurda topluyor

Kitabını bastırabilmek için hurda topluyor

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdıABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı
Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa ettiOsmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti
İşte TRT'nin bölüm başı ücretleri! Rekor Diriliş Ertuğrul'daİşte TRT'nin bölüm başı ücretleri! Rekor Diriliş Ertuğrul'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması

Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Survivor'da iletişim ve yemek ödülünü hangi takım kazandı? Gönüllüler oyun alabildi mi?

Survivor'da iletişim ve yemek ödülünü hangi takım kazandı? Gönüllüler oyun alabildi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda kan donduran detay

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda kan donduran detay

Son dakika! Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker hakkında yakalama kararı

Son dakika! Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker hakkında yakalama kararı

Seyir halindeki otobüste şoföre silah çeken kişi polis çıktı!

Seyir halindeki otobüste şoföre silah çeken kişi polis çıktı!

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

2 ANKA-S tipi İHA TSK'ya teslim edildi! Dikkat çeken özellikler

2 ANKA-S tipi İHA TSK'ya teslim edildi! Dikkat çeken özellikler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.