Kitabını bastırabilmek için hurda topluyor

Aydın’ın Karacasu ilçesi Çamköy Mahallesinde yaşayan İlhami Turan yaşam gayesi edindiği şiirlerini kitap olarak yayımlatabilmek için hurda toplayarak geçimini sağlıyor.

Gençlik yıllarından bu yana yazdığı şiirleri bavulunda taşıyan 64 yaşındaki İlhami Turan, herkes tarafından “Şair” lakabıyla tanınıyor. Karacasu ve çevre ilçelerde hurda toplayarak geçimini sağlayan İlhami Turan, bir yandan da yazdığı şiirleri kitap olarak bastırabilmenin hayalini kuruyor. Kağıt ve kalemini hurda toplarken de yanından ayırmayan Turan, aklına gelen şiirleri o an kağıda not alıyor.

Yazdığı şiirleri bavulunda biriktiren ve başına bir şey gelmemesi için gözünden bile sakınan Turan, “Bunları bir kitap olarak bastırabilmenin hayalini kuruyorum. Matbaalarla görüştüm. Hurdacılık yaparak bir yandan geçimimi sağlıyorum. Şiir kitabı bastırmak için de çaba sarf ediyorum. Hayatta küfür, bela ve yalanı sevmem. Nereye gitsem yanımda kağıt, kalem götürüyorum. İlham gelince hemen yazıyorum. Herkes şair olamaz. Allah’ımın bana verdiği bir yetenek bu” ifadelerini kullandı.

Bazen cebinde parasının olup olmadığını unuttuğunu ama yazdığı bir şiirin asla aklından çıkmadığını dile getiren Turan, şiire verdiği önemi bu şekilde anlattı.

Turistik mekanlarda çalıştığı dönemlerde şiirlerini ünlü şarkıcılara gösterme fırsatı yakaladığını kaydeden Turan, bazı ünlü şarkıcıların şiirlerini alarak parasını ödemedikleri iddiasında bulundu. Turan, “Bundan sonra yemin ettim, kimseye beste söz vermem. Noterde onaylatmadan şiirlerimi kimseye vermiyorum” dedi.