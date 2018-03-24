Kitap fuarına davet

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Siirt Kitap Fuarı’na tüm vatandaşları davet etti.
Bu yıl çok sayıda okurun ziyaret etmesi beklenen Siirt Kitap Fuarı, Siirt Valiliği himayesinde Siirt Belediyesinin ev sahipliğinde kitapseverlere kapılarını açıyor. Siirt’in, 12 bin yıllık köklü geçmişi, zengin tarihsel birikimi, doğal güzellikleri ve inanç turizmiyle, hoşgörünün ve sevginin barışla yoğrulduğu, içinde farklı dillerin konuşulduğu huzur ve kardeşlik şehri olduğunu belirten Vali Atik, bu yıl 5’incisi düzenlenen fuara tüm vatandaşların davetli olduğunu aktardı.
27 Mart 2018 Salı günü saat 11.00’de kapılarını açacak olan 5’inci Siirt Kitap Fuarı, 1 Nisan Pazar gününe kadar, 10.00 - 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuara 60 yayınevi ile birçok yazar okuyucularla buluşacak
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