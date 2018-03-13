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Kitap fuarını 5 günde 75 bin kişi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 15:30 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da 150’den fazla yayınevi ve 1 milyondan fazla kitabın yer aldığı Yenişehir Belediyesi Kitap Günleri Fuarını 5 günde 75 bin kişi ziyaret etti.Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesince organize edilen Diyarbakır Büyükşehir, Sur ve Kayapınar Belediyelerince de desteklenen Kitap Günleri Fuarına ilgi her geçen gün devam ediyor.

Kitap fuarını 5 günde 75 bin kişi ziyaret etti

Diyarbakır’da 150’den fazla yayınevi ve 1 milyondan fazla kitabın yer aldığı Yenişehir Belediyesi Kitap Günleri Fuarını 5 günde 75 bin kişi ziyaret etti.
Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesince organize edilen Diyarbakır Büyükşehir, Sur ve Kayapınar Belediyelerince de desteklenen Kitap Günleri Fuarına ilgi her geçen gün devam ediyor. 9 Mart tarihinde kapılarını ziyaretçilere açan ve 18 Mart’a kadar devam edecek olan fuarı 5 günde 75 bin kitapsever ziyaret etti. 150’den fazla yayınevi ve 1 milyondan fazla kitabın yer aldığı fuarda Sur, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde eğitim gören öğrencilere belediyeler tarafından kitap çeki dağıtıldı. Öğretmenleri ile birlikte gruplar halinde fuarı ziyaret eden öğrenciler çeklerle kitap almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Öğretmenlerimizin bizlere okumamız için tavsiye ettiği kitapları hediye çeklerimizle alabiliyoruz. Derslerimizde bizlere destek olan soru bankası, konu anlatımları ve dünya klasikleri kitaplarını rahatlıkla alabiliyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"Örnek davranış"
Belediyelerin başlatmış olduğu kitap çeki uygulamasının çok doğru bir karar olduğunu ifade eden yayınevi temsilcileri, şunları söyledi:
"Hem fuarın hareketliliği hem de öğrencilerin kitapla buluşturulup okumalarına destek olmak çok güzel ve olumlu bir davranış. Umarız bu örnek davranış ülkemizin her bölgesinde örnek alınır."

Kitap fuarını 5 günde 75 bin kişi ziyaret etti

Kitap fuarını 5 günde 75 bin kişi ziyaret etti

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