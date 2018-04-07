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’Kitap Günleri’ başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 11:51 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ‘Kitap Günleri’ ziyaretçilere kapılarını açtı.Adnan Menderes Meydanı’ndaki Kitap Günleri açılışına Kaymakam Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, sivil toplum teşkilatı temsilcileri ile öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

’Kitap Günleri’ başladı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ‘Kitap Günleri’ ziyaretçilere kapılarını açtı.
Adnan Menderes Meydanı’ndaki Kitap Günleri açılışına Kaymakam Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, sivil toplum teşkilatı temsilcileri ile öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 10 gün sürecek fuarın açılışında konuşan Sadi Kurtulan, kitle iletişim araçlarının çoğaldığı günümüzde, seyreden ve düşünmeyen zihniyete karşılık okumanın önemini kavrayanların yalnız kendilerine değil topluma da ufuk açacağını söyledi.
Kurtulan, “Bin yıllık tarihimizin güzelliklerini bugüne taşıyan en değerli unsur okuma kültürüdür. Eğitimin birinci basamağı olan ‘oku’ emriyle yetişen bir kültürün mirasçıları olarak bizler, hayatımıza kitabı, bilgiyi ve bu bilgiden gelen tecrübeleri koyduğumuz sürece bütün engelleri aşabiliriz. Eğitim camiasının bu konuda gösterdiği gayret takdire şayandır. Okumak geleceğin dünyasında yerini almak, geçmişe iz bırakmaktır. O iz bırakanları takip ettiğimiz için ülkemiz bugün her alanda başarılı bir performans sergiliyor. Kalemi ile bizi aydınlatan yazarlarımıza ve yayın evlerimize teşekkür ediyorum. 6-15 Nisan tarihleri arasında düzenlediğimiz Kitap Günleri ile yazarları öğrencilerimizle buluşturacağız” dedi.
20 yayınevi ve 25 yazarın katıldığı Mustafakemalpaşa Kitap Günleri’nin açılışının ardından ziyaretçiler stantları gezerek yazarlarla buluştu. Kitap Günleri’ne katılan yazar ve şairler, 6-15 Nisan tarihleri arasında Adnan Menderes Meydanı ve okullarda yapılacak söyleşi ve imza günleriyle kitapseverlerle buluşacak.

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