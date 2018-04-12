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Kitap günlerine büyük ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 11:15 | Son Güncelleme

Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği ’Kitap Günleri’ büyük ilgiyle devam ediyor.Edebiyattan tarihe, çocuk kitaplarından bilimsel yayınlara kadar binlerce kitabın bulunduğu fuar, her yaştan insanı Adnan Menderes Meydanı’ndaki sergiye çekiyor.

Kitap günlerine büyük ilgi

Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği ’Kitap Günleri’ büyük ilgiyle devam ediyor.
Edebiyattan tarihe, çocuk kitaplarından bilimsel yayınlara kadar binlerce kitabın bulunduğu fuar, her yaştan insanı Adnan Menderes Meydanı’ndaki sergiye çekiyor. İmza ve söyleşi programlarıyla zenginleşen Mustafakemalpaşa Kitap Günleri’ni 6 günde 5 bin kişi ziyaret ederken, her biri konusunda geniş okur kitlesine sahip yazar ve şairler kitapseverlerle buluşarak organizasyona renk katıyor.
Kitap dünyasının Mustafakemalpaşa’ya taşındığı etkinlikte son olarak, ‘Aşkın Gözyaşları’ ve ‘Hüzün Yanığı’ gibi eserleriyle tanınan Sinan Yağmur ve çocuk edebiyatının usta kalemlerinden Mehmet Güler okuyucularıyla bir araya geldi. Kitap Günleri’nin dopdolu bir kültür haftası yaşattığını ifade eden Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, hem okurların yazarlarla bir araya gelerek sosyal yaşamın renklendiğini hem de kitap-okur ilişkisinin güçlendiğini kaydetti.
Kitap dostlarının yazarlarla buluştuğu Adnan Menderes Meydanı’ndaki etkinlikler 15 Nisan tarihine kadar sürecek.

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