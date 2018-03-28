Kitap kurtları ödüllendirildi

Kütahya’da en çok kitap okuyan öğrenciler, Vali Ahmet Hamdi Nayir tarafından ödüllendirildi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ödül törenine Vali Ahmet Hamdi Nayir’in yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, Vahid Paşa İl Halk Kütüphanesi Müdürü Barış Başoğlu ile ödül alacak olan çocuklar, gençler ve yetişkinler ile aileleri katıldı.

Bu yıl 54.’sü kutlanan Kütüphane Haftası’nın “Yeni Nesil Çocuklar, Yeni Nesil Kütüphaneler” temasıyla kutlandığını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, “Hafta boyunca etkinliklerimiz var. Bir yıl boyunca ilimizde okulöncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin olmak üzere en fazla kütüphanemizden yararlanan, en fazla kitap okuyanları ödüllendireceğiz” dedi.

Okuma alışkanlığının önemine dikkat çeken ve gelişmiş toplumların en önemli özelliği olduğundan söz eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Okuma alışkanlığı her milletin özendiği, heveslendiği, artırmaya çalıştığı hususlardan biri. Medeniyetin, gelişmişliğin seviyesini biz öyle anılıyoruz. Eğer toplum okuma alışkanlığı artırmışsa daha medeni, daha gelişmiş bir toplum oluyor. Kitaplar bizim en iyi dostlarımız, en iyi arkadaşlarımız. Kitaplar bizim medeniyete, dünyaya, teknolojiye, inançlarımıza, dinimize açılan kapılarımız. Dolayısıyla o kapılardan girmezsek o dünyayı keşfetmemiz mümkün değil. İnşallah millet olarak daha çok okuyan, okuma alışkanlığını artırmış kişiler oluruz” dedi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir’in konuşmalarının ardından Vahid Paşa İl Halk Kütüphanesi Müdürü Barış Başoğlu, sunum eşliğinde Kütahya’daki kütüphaneler, ziyaretçi sayısı ve okuma oranları hakkında bilgiler verdi.

Başoğlu, 2018 yılı Ocak- Mart ayları itibariyle Vahid Paşa İl Halk Kütüphanesi üye sayısının 12 bin 826, ödünç verilen kitap sayısının 24 bin 195; 100. Yıl Çocuk Kütüphanesi üye sayısının 5 bin 965, ödünç verilen kitap sayısının 12 bin 122 olduğunu kaydetti.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Sıradışı Okurlar Belgeseli”nin gösteriminin ardından ödül törenine geçildi.

Okulöncesi öğrencilerinde 203 kitap okuyan Yunus Emre Kayış, 171 kitap okuyan Salih Emre Kayış, 108 kitap okuyan Irmak Sütçü; ilkokul öğrencilerinde 280 kitap okuyan Hüseyin Gündüz, 242 kitap okuyan Ayşe Beyza Öz, 131 kitap okuyan İhsan Mert Kıvanç; ortaokul öğrencilerinde 226 kitap okuyan Yavuz Selim Oktar, 170 kitap okuyan Fatıma Zehra Öz, 166 kitap okuyan Mehmet Emre Kayış; lise öğrencilerinde 91 kitap okuyan Gizem Nur Çetinkaya, 90 kitap okuyan Yağmur Yaykın, 63 kitap okuyan Talha Ertuğrul; yetişkinlerde 87 kitap okuyan Alişan Kılınç, 72 kitap okuyan Metin Bate, 68 kitap okuyan Mediha Koca ödüllerini ve hediyelerini Vali Ahmet Hamdi Nayir’in elinden aldı. (EFE)