Kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesindeki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde “Bir Kitap, Bin Dünya” projesi kapsamında gerçekleştirilen kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesindeki okullarda gerçekleştirilen “Bir Kitap, Bin Dünya” 2. Okuma etkinliklerinde dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Cegerxwin Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törene Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, dereceye giren öğrenciler, öğrenci aileleri ve öğretmenler katıldı. Düzenlenen ödül töreninde çoğu Şehit polis Mehmet Erçin İlkokulu’ndan olan 18 öğrenci ödüllerini kaymakam Ozan Balcı’nın elinden aldı. Gerçekleştirilen etkinlik ödül töreni ve fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

“Kitap okumak hayal dünyanızı geliştirir”

Kitap okumanın başarı ile doğru orantılı olduğuna vurgu yapan Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, “Burada çocuklarımızın ve velilerimizin başarılarını paylaştığım için mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu etkinlikleri yapmamızdaki gaye çocuklarımızın mutlu olup kitap okumalarını sağlamaktır. Biz çocuklarımızın okuma ve yazma kültürlerini geliştirmesini önemsiyoruz. Bu organizasyonun asıl kahramanları çocuklara eğitim veren öğretmenler ve onlara destek veren velilerdir. Başarılı olma yolunda gayret gösteren öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Kitap okumak dünyanın en güzel ve en keyifli işlerinden biridir. Kitap okumak vakit ayrılması gereken bir iştir. Boş zaman aktivitesi değildir. Kitap okuyup başarısız olan öğrenci de yoktur. Ben öğrenci olsam iki elim de kanım olsa kitap okurum. Kitap okumak sizin hem hayal dünyanızı geliştiriyor. Hem okuma ve yazmanıza katkı sağlıyor. Kitap okumak hayatı, dünyayı ve doğayı daha iyi anlamlandırmanıza olanak sağlıyor. O yüzden her çocuk her gün bir saat kitap okumalı ve tüm çocuklarımızın bir kitaplığı olmalıdır. Bu sene çocuk kütüphanesi, oyuncak kütüphane ve bir de yetişkin kütüphanesi yapacağız. Bunu da eğitim camiamızın hizmetine sunacağız. Okul bahçesi uygun olan okullarımıza 20 voleybol, basketbol sahası ve 10 tane de halı saha yapmayı planlıyoruz. 23 müzik odası 24 tane de resim odası yapmayı planlıyoruz. Biz çocuklarımızı seviyoruz ve çocuklarımızın başarılı olması bize gurur veriyor” dedi.

Öğrencilerinin kitap okudukları için ödül almış olmalarını sevindirici bulan Şehit Polis Mehmet Erçin İlkokulu Müdürü Yılmaz Korkutan ise bu çabaları ve başarıları için öğrencilerini ve öğretmenlerini kutladı. 141 kitap ve 2 bin 558 sayfa kitap okuyarak birinci olan Şehit Polis Mehmet Erçin İlkokulu 1/C Sınıfı öğrencisi Avşin Gök Yaşa’nın öğretmeni Nadide Nüket Oral ise öğrencileri ile gurur duyduğunu belirtti. Oral, öğrencilerini kitap okuma konusunda sürekli olarak teşvik edeceğini söyledi.