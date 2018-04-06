Kitap okuma yarışmasının hediyesi bisiklet

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılan kitapları okuyanlar arasında yapılan sınavda başarılı olan 675 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Akkent Spor Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, geleceğin umutları olan gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Belediyeyi, sürekli yenilikler içerisinde yer almasından dolayı kutladığını belirten Koçer, "Bugün yine bir yenilikteyiz. Gençlerimiz için ne yapsak azdır. Geleceğimiz olan öğrencilerin eğitim ve sportif faaliyetler içerisinde olması için gayret ediyoruz. Gençlerimizin 2023, 2053, 2071'e eğitimli, sağlıklı ve zinde girmesi için elimizden gelen çaba ve gayreti gösteriyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise gençler için yapılamayacak fedakarlığın olmadığını dile getirdi.

Gençlere verilecek eğitimlerin yanında sportif faaliyetler içerisinde yer almalarının da sağlanması gerektiğini aktaran Tahmazoğlu, "Bugün 675 öğrencimizi bisikletle ödüllendirdik. Çocuklarımız, eğitimlerinin yanında spor da yapsın istedik. Bisikletlerin hayırlı olmasını diliyoruz. Çocuklarımızın bisikletleri en güzle şekilde kullanmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.