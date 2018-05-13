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Kitap okuyan müşterilerini ücretsiz tıraş ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 12:22 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’da babadan kalma mesleği yürüten berber Cevdet Bayın (34), işyerinde kitap okuyan müşterilerini ücretsiz tıraş ediyor.

Kitap okuyan müşterilerini ücretsiz tıraş ediyor

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da babadan kalma mesleği yürüten berber Cevdet Bayın (34), işyerinde kitap okuyan müşterilerini ücretsiz tıraş ediyor.
Eskisaray Mahallesi'nde berber dükkanı bulunan Cevdet Bayın, okuma alışkanlıklarını geliştirmek için kampanya başlattı. Bayın, kampanya kapsamında işyerine gelip kitap okuyan müşterilerinden ücret almıyor. Amacının müşterilerinin sanal alemden uzaklaştırıp kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırmak olduğunu belirten Cevdet Bayın, "1995’ten bu yana berberim. Gelen müşterimiz sanal alemden uzaklaştırıp kitap yönlendirmek için kitap okuma kampanyası başlattık. Kitap okuyanları ücretsiz tıraş ediyoruz. Sağlık kitaplarından, tarih kitaplarına her türlü kaynak mevcut. Unutulmuş okuma alışkanlığa tekrar kazandırma adına bir ilkin peşindeyiz."
Müşterilerinden bu davranışından dolayı olumlu tepkiler aldığını belirten Bayın, "Onlar da 'Gazete, kitap okumayı unutmuştuk. Sizler sayesinde hatırladık ve bu alışkanlık kazandırdınız bize, teşekkür ederiz' diyor. Buradan müşterilerimiz kitap alıp okuduktan sonra getirip bırakıyorlar" dedi.
Kampanyadan dolayı memnun olduğunu ve kampanyanın devam etmesini arzuladığını ifade eden müşteri Mesut Akman ise "Sıra beklerken müşterilerine kitap veriyor. Sırası gelen de koltuklarına geçip traşlarını oluyor" diye konuştu.

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Kitap okuyan müşterilerini ücretsiz tıraş ediyorKitap okuyan müşterilerini ücretsiz tıraş ediyorKitap okuyan müşterilerini ücretsiz tıraş ediyorKitap okuyan müşterilerini ücretsiz tıraş ediyor

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