Kitap okuyana çay kahve ikramı

Yalova'da, birinci amatör ligde mücadele eden Safranspor Kulübünün kütüphaneye dönüştürülen lokalinde, kitap okuyana ücretsiz çay kahve ikram ediliyor.
Merkeze bağlı Safran köyündeki lokalin müdavimleri, hayırseverlerin bağışlarıyla temin edilen kitaplara büyük ilgi gösteriyor. Lokalde bilardo, masa tenisi, satranç oynama imkanı da buluyor.
Safranspor Kulübü Başkanı Yasin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 Mart'ta yapılan seçimle başkanlığa gelmesinin ardından kulüp lokalinde dönüşüme başladıklarını söyledi.
Projeyle lokalde kahvehane yerine bir kütüphane ortamı oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Hayırseverlerin yaptığı kitap bağışlarıyla işe koyulduk. Çocukları teşvik edici, kitap okumaya yöneltici, eğitici konuların üstüne gidildi. Oyuncaklar aldık çocuklara, kitap okuyanlara teşvik amacıyla oyuncak hediye ediyoruz. İçeceklerimizi ikram ediyoruz. Daha sonra büyüklerimiz geldiğinde onlar da kitap okuduğu zaman burada içeceklerden para almıyoruz."
Köy sakinlerinden Yasemin Güleç de lokalin daha önce kahvehane olarak kullanıldığını hatırlatarak şunları söyledi:
"Kadınların bulunduğu alanların sosyal etkinlik, kitap okuma anlamında daha iyi sonuçlar doğurduğunu gördük. Burada hep beraber arkadaşlarımızla toplanıyoruz. Vakit geçiriyoruz. Oyun oynuyoruz. Kitap okuyoruz. Çocuklarımız da bizimle birlikte bu şekilde sosyalleşiyor."
Zülal Balkaya da lokale yeni gelmeye başladıklarını belirterek "Bundan sonra arkadaş günlerimizi, toplantılarımızı burada yapmayı planlıyoruz. Gördüğünüz gibi kütüphanemiz geniş. Biz de bütün kitap bağışlarını bekliyoruz." dedi.
Ortaokul öğrencisi Tuana Yılmaz da okuldan arta kalan zamanlarında lokale geldiğini ifade ederek "Burayı çok seviyoruz. Burada bir sürü oyun var. Oyuncak var. Oyuncaklarla oynuyoruz. Kuzenlerimle arkadaşlarımla beraber. İçeride masa tenisi var, genellikle orada oynuyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz." diye konuştu.
'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü
Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var
Aydın'da çiftlikteki iğrenç olayda flaş gelişme... 26 yaşındaki erkeğe tecavüzle suçlanıyorlar!
Lisede kimse yüzüne bakmamıştı! Şimdi herkes peşinden koşuyor
İstanbul'da hava durumu nasıl? Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı
Gerçek sandığınızdan çok farklı! Bakın bu karenin görünmeyen yüzünde neler oluyormuş
Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare!
Erdoğan ve Gül bir araya mı geliyor?
Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan’dan grev çağrısı
Hindistan'da yılan tarafından sokulan kadını doktora götürmek yerine hayvan dışkısına gömdüler!
Şaşırıp kaldık: Siri, ‘Anne’ dediğinizde küfür etmeye başlıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum