Kitap sevgisi kadınları sosyal medyada buluşturdu

Kastamonu'da bir öğretmenin sosyal medya üzerinden başlattığı etkinlik kapsamında bir araya gelen kadınlar kentin çeşitli yerlerinde kitap okuyor.

Sosyal medyadan iletişime geçen kadınlar, "Al kitabını gel meydana" etkinliği kapsamında haftanın belirli bir gününde bir araya geliyor.

Tamamını kadınların oluşturduğu grupta, çocuklar da anneleriyle birlikte bir saat kitap okudu.

Ayşegül Soylu Muslu, Kışla Parkı'nda düzenlenen etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmenlikte 25. yılını doldurduğunu belirtti.

Kitap okumayı çocukluğundan beri sevdiğini anlatan Muslu, "Öğretmen olduktan sonra kitap okumak daha anlamlı oldu. Çocuklarımla birlikte şehrin farklı yerlerinde kitap okumak istedim. Bunu paylaştığım arkadaşlarım da buna sıcak baktı. Herkes kendi çevresiyle paylaşınca bunu organize etmek istedik." dedi.

Sosyal medyada bir grup kurduklarını belirten Muslu, etkinliği gruptan paylaşarak duyurduklarını belirtti.

Etkinliği herkesin kendi hesaplarından da paylaştığını anlatan Muslu, "Biz kaç kişinin geleceğini, gelecek insanların profilini bilmiyoruz. Hangi yaştadır, hangi görüştedir, hangi iştedir bizim için hiç önemli değil. Çoluk çocuk geliyoruz. Kucağında çocuklarla okuyanlar, yaşlı teyzelerimiz var. Bunun bizim için hiç önemi yok. Kadın olsun, çocuklarıyla gelsin çok daha makbul. Ne okuduğuna da bakmıyoruz. Herkes kendi kitabını getiriyor." diye konuştu.