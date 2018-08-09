HABER

Kitap sevgisi kadınları sosyal medyada buluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 14:17 | Son Güncelleme

Kastamonu'da bir öğretmenin başlattığı "Al kitabını gel meydana" etkinliği kapsamında kadınlar kentin çeşitli yerlerinde bir araya gelerek kitap okuyor

Kastamonu'da bir öğretmenin sosyal medya üzerinden başlattığı etkinlik kapsamında bir araya gelen kadınlar kentin çeşitli yerlerinde kitap okuyor.

Sosyal medyadan iletişime geçen kadınlar, "Al kitabını gel meydana" etkinliği kapsamında haftanın belirli bir gününde bir araya geliyor.

Tamamını kadınların oluşturduğu grupta, çocuklar da anneleriyle birlikte bir saat kitap okudu.

Ayşegül Soylu Muslu, Kışla Parkı'nda düzenlenen etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmenlikte 25. yılını doldurduğunu belirtti.

Kitap okumayı çocukluğundan beri sevdiğini anlatan Muslu, "Öğretmen olduktan sonra kitap okumak daha anlamlı oldu. Çocuklarımla birlikte şehrin farklı yerlerinde kitap okumak istedim. Bunu paylaştığım arkadaşlarım da buna sıcak baktı. Herkes kendi çevresiyle paylaşınca bunu organize etmek istedik." dedi.

Sosyal medyada bir grup kurduklarını belirten Muslu, etkinliği gruptan paylaşarak duyurduklarını belirtti.

Etkinliği herkesin kendi hesaplarından da paylaştığını anlatan Muslu, "Biz kaç kişinin geleceğini, gelecek insanların profilini bilmiyoruz. Hangi yaştadır, hangi görüştedir, hangi iştedir bizim için hiç önemli değil. Çoluk çocuk geliyoruz. Kucağında çocuklarla okuyanlar, yaşlı teyzelerimiz var. Bunun bizim için hiç önemi yok. Kadın olsun, çocuklarıyla gelsin çok daha makbul. Ne okuduğuna da bakmıyoruz. Herkes kendi kitabını getiriyor." diye konuştu.

Sürekliliği sağlamak istediklerine işaret eden Muslu, şöyle devam etti:

"Önemli olan sürekliliğini sağlayabilmek. Bizim bu üçüncü haftamız. Her geçen gün sayımız artıyor. Beş kişi bile kalsak buna devam etmek istiyoruz. Havalar değiştiğinde bunu kapalı alanlara taşımayı düşünüyoruz. Bu bir kadın etkinliği olarak başladı. Bir kadın olarak, bir anne olarak çocuklarımıza örnek olmak, aynı zamanda kendi kişisel gelişimimize katkı sağlamak için başladık. Bir süre daha kadınlar olarak devam etmeyi düşünüyoruz. "

Etkinliğe katılan ev hanımı Hülya Çakmakoğlu da kitap okuyarak herkese örnek olmak istediklerini ifade ederek, "Açık havada herkesle birlikte kitap okumak çok güzel bir duygu." diye konuştu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Süs havuzunda kan donduran olay! Bebeği boğmaya çalıştıSüs havuzunda kan donduran olay! Bebeği boğmaya çalıştı
Kocaeli'de kuryeye kapıyı açan kadın hayatının şokunu yaşadı! Cinsel organını gösterdiKocaeli'de kuryeye kapıyı açan kadın hayatının şokunu yaşadı! Cinsel organını gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ayşegül Soylu Muslu kadın KASTAMONU Kastamonu kadınları okuyor kitap

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

F.Bahçe'den ayrılıp 2. Lig'e gitti!

F.Bahçe'den ayrılıp 2. Lig'e gitti!

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

İlginizi Çekebilir

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Melih Gökçek Twitter'dan ateş püskürdü: Hesap vermeli

Melih Gökçek Twitter'dan ateş püskürdü: Hesap vermeli

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...

Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...

Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf

Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

Süs havuzunda kan donduran olay! Bebeği boğmaya çalıştı

Süs havuzunda kan donduran olay! Bebeği boğmaya çalıştı

Kocaeli'de kuryeye kapıyı açan kadın hayatının şokunu yaşadı! Cinsel organını gösterdi

Kocaeli'de kuryeye kapıyı açan kadın hayatının şokunu yaşadı! Cinsel organını gösterdi

Hakkari'de hain saldırı! 1'i ağır, 6 asker yaralı

Hakkari'de hain saldırı! 1'i ağır, 6 asker yaralı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosunu açıkladı

Profesör, Ataşehir'deki kazada ölümden döndü

Profesör, Ataşehir'deki kazada ölümden döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.