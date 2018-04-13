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Kitap yüklü TIR devrildi: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 23:52 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, dini kitap yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

DOĞUBAYAZIT, (Ağrı), (DHA)- Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, dini kitap yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 18.20 sıralarında Doğubayazıt-Çaldıran karayolunun 25'inci kilometresinde Somkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Dorsesinde dini kitap taşıyan Mikail Askar yönetimindeki 25 D 36910 İran plakalı TIR, Somkaya köyü yakınlarında sağanak yağışında etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada, şoför Mikail Askar ve yanında bulunan 1 kişi TIR'ın ön kısmında sıkışarak hayatını kaybetti. TIR içerisindeki kitaplar etrafa saçıldı. Cesetler, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Doğubayazıt Arama Kurtarma (DAK) ve itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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