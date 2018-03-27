Kitaplar kilitlere değil öğrencilere emanet

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde Nuriye Ortaokulu öğrencileri tarafından başlatılan kampanya kapsamında öğrenciler aralarında topladıkları paraları kumbarada biriktirerek kapısı olmayan kütüphane projesini hayata geçirdi.

Saruhanlı Nuriye Ortaokulu öğrencileri örnek bir projeye imza attı. Okulda görevli Türkçe Öğretmeni Ümit Öz’ün fikriyle ortaya çıkan proje kapsamında kurulan kumbarada para biriktiren öğrenciler okullarında kapısı olmayan kütüphaneyi hayata geçirdi. Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Türkçe Öğretmeni Ümit Öz, “Okulumuzda kütüphane eksikliğini hep hissettik. Öğrencilerimizle de bu konuyu görüştükten sonra her sınıfı bir kumbara koyduk. Öğrencilerimizin de yoğun ilgisiyle proje canlanmaya başladı” dedi.

Kütüphane projesi hakkında görüştükleri üç kurumdan olumlu dönüş aldıklarını dile getiren Öz, “Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa Barosu ile birlikte ODTÜ İlkyar Öğrenci Topluluğu projemize katkı sağladı. Öğrencilerimizin de kumbaralarda topladığı paralarla kütüphanemize bin 197 kitap kazandırdık” ifadelerini kullandı.

Okulda açılan kütüphanenin Türkiye’de kapısı olmayan ilk kütüphane olduğunun altını çizen Öz, “Öğrencilerimiz istediği zaman girip istediği kitabı alıp okuyabiliyor. Burada da sorumluluğu ve kitap takibini tamamen öğrencilerimizin inisiyatifine bıraktık. Biz kitapları kilitlere değil, öğrencilere emanet ettik” ifadelerini kullandı.

Kısa sürede tamamlanan ve modern görüntüsü ile dikkat çeken kütüphanenin açılışını Saruhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık, Nuriye Ortaokulu Müdürü Yücel Yüksel, Türkçe Öğretmeni Ümit Öz, öğrenciler ve aileleri katıldı. Açılışın ardından katılımcılar öğrencilerle birlikte kitap okudu.