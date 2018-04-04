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“Kitaplar yakılmasın, okunsun” diyen Murat Sökük Galatasaray-Trabzon maçını tribünden izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 20:05 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde ‘’Kitaplar yakılmak için değil, okunmak içindir” diyen Murat Sökük Galatasaray Spor Kulübü’nün davetlisi olarak Galatasaray-Trabzonspor maçına gitti.Geçtiğimiz pazar akşamı Türk Telekom stadyumunda oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçını tribünden seyrederek hayalini gerçekleştiren Murat Sökük karşılaşma öncesi taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde ‘’Kitaplar yakılmak için değil, okunmak içindir” diyen Murat Sökük Galatasaray Spor Kulübü’nün davetlisi olarak Galatasaray-Trabzonspor maçına gitti.
Geçtiğimiz pazar akşamı Türk Telekom stadyumunda oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçını tribünden seyrederek hayalini gerçekleştiren Murat Sökük karşılaşma öncesi taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Maç öncesi stadyum önünde Misli.com bahis sitesinin düzenlediği etkinliğe katılan Murat Sökük taraftarların alkışları altında ‘’Kitaplar yakılmak için değil, okumak içindir’’ sloganını söyleyerek büyük alkış aldı.
Maç öncesi yapılan etkinlik ve sonrasında Tosya TRT ve İHA muhabirleri ile stadyuma girerek maçı izleyen Murat Sökük maç boyunca hiç durmadan tezahürat yaparak gerçekleşen hayalini doyasıya yaşadı.
Galatasaray yöneticileri maç sonrası, ‘’Murat Sökük ’ün eğitim ile ilgili çok önemli bir soruna sosyal medya üzerinden gündeme getirdiğini ifade ederek Galatasaray taraftarı kardeşimize teşekkür ediyoruz” dedi.

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