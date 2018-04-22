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Kitaplı Kahve yeni yerinde açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 00:10 | Son Güncelleme

İstanbul kahvelerinin devamı olarak tasarlanan Kitaplı Kahve'nin açılışına kültür ve sanat camiasının önemli isimleri katıldı - Prof. Dr. Güner Sayar: - "Bu hayat bizi giderek maddileştiriyor, asosyalleştiriyor. Çevremizdeki insanları kaybediyoruz, ufkumuz giderek daralıyor. Buralara bu tür mekanlara ihtiyaç var. Zaman, mekan ve ihvanı burada bulmak lazım."

İSTANBUL (AA) - İstanbul kahvelerinin devamı olarak tasarlanan ve ilk olarak 2011 yılında açılan Kitaplı Kahve, yeni yerinde kitap, şiir ve sanat severlere hizmet vermeye başladı.

Bağlarbaşı'nda kurdele kesilerek yapılan açılışa kültür ve sanat camiasının önemli isimleri katıldı.

Kitaplı Kahve gibi mekanların kıraat tarafının canlandırılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar, mekanın ortaya çıkmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Sayar, "Bu hayat bizi giderek maddileştiriyor, asosyalleştiriyor. Çevremizdeki insanları kaybediyoruz, ufkumuz giderek daralıyor. Buralara, bu tür mekanlara ihtiyaç var. Zaman, mekan ve ihvanı burada bulmak lazım." dedi.

- "Güzel bir mekan ortaya çıkmış"

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ise güzel mekanların ortaya çıkmasında fikrin paradan daha önemli olduğunu dile getirerek, açılışı yapılan Kitaplı Kahve için "Güzel bir mekan ortaya çıkmış." ifadesini kullandı.

Açılışa katılan Prof. Dr. Sadettin Ökten, mekanın açılmasında emeği geçen Abdurrahman Demirel ve 'Kitaplı Kahve' için gönülden dua ettiğini belirterek, "Allah yolunu açık etsin." dedi.

2010 yılında ACD Sanat Merkezi’yle birlikte Altunizade'de başladıkları yolculuğun 2011'de Kitaplı Kahve'yi ortaya çıkardığını belirten Abdurrahman Demirel, bu yolcuğuna Yasin Kavalcı ile birlikte devam ettiklerini söyledi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Eyüpsultan Belediyesi Kültürel İşler Müdürü Davut Akgül, yazar Mustafa Ruhi Şirin, Tamburi Hakan Talu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda ismin katıldığı açılışta ikram edilen reyhan şerbeti beğeni topladı.

- Mekanları muhite dönüştürme hikayesinin başlangıcı

Eski istanbul kahve geleneğinin günümüzdeki bir yorumu olarak ortaya çıkan Kitaplı Kahve konsepti, "Bir fikrin mekan üretmesi, mekanın da muhite dönüşmesi hikayesinin başlangıcı" olarak nitelendiriliyor.

Kitap, kültür ve sanat meraklılarını 2011 yılından bu yana misafir eden Kitaplı Kahve'de şiir dinletileri, özel konserler ve farklı etkinliklerle kültür ve sanat hayatına katkı sağlamayı amaçlayan etkinlikler yapılacak.

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