Kitapta yüzde 50 indirim fırsatı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı (AKMB) yayınları, 10-18 Mart tarihleri arasında CNR İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı’nda yüzde 50 indirimle okurlarla buluşuyor.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı (AKMB) bu yıl fuarlarda yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. AKMB, eserlerini yayımladığı bazı yazarları okurlarıyla söyleşi ve imza günleri düzenleyerek bir araya getiriyor.

Bu kapsamda Kurum yayınlarından olan Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları adlı eserin yazarı Prof. Dr. Gönül Cantay, fuar vesilesiyle 10 Mart Cumartesi saat 14.00’te AKMB sergiliğine konuk olup, okurlarıyla sohbet etti ve kitaplarını imzaladı.

Yine 11 Mart Pazar günü, Prof. Dr. Abdullah Uçman saat 14.00’te AKMB sergiliğine misafir olup, edebiyat meraklısı okurlarıyla söyleşide bulundu ve Rıza Tevfik’in Mektupları adlı kitabını imzaladı.

15 Mart Perşembe günü saat 14.00’te ise Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınlarından olan Meragi’den II. Murad’a Müziğin Maksatları (Makasıdu’l-Elhan) AKMB sergiliğinde söyleşi ve imza gününde okurlarıyla birlikte oldu.

Safiyyüddîn-î Urmevî ve Şerefiyye Risâlesi adlı yayının yazarı Prof. Dr. Fazlı Arslan da 16 Mart Cuma günü aynı saatte okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzalayacak.

17 Mart Cumartesi günü ise Prof. Dr. İlknur Aktuğ Kolay saat 14.00’ten itibaren kitaplarını imzalayacak. Kolay, AKMB tarafından yayımlanmış Batı Anadolu XIV. yy Beylikler Mimarisinde Yapım Teknikleri adlı kitabını okurları için imzalayacak.

Cumhurbaşkanlığınca verilen Kültür Sanat Büyük Ödülünü, Gelenekli Sanatlar dalında 2009’da alan Prof. Uğur Derman, bu alanda yazdığı Türk Hat San’atından Seçmeler adlı 700 sayfalık şaheser kitabını, 18 Mart Pazar günü saat 14.00’te okurları için imzalayacak.

Yazarlarımızın imzalayacağı eserleri almak isteyen kitapseverleri, salon 5’de bulunan R-20 nolu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı standına bekliyoruz.

Fuar, 18 Mart Pazar gününe kadar her gün 10.00-20.00 saatleri arasında açık kalacak.