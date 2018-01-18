Kitarovic, Boşnakların katledildiği köyü ziyaret etti

TRAVNİK (AA) - Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Bosna Hersek ziyaretinin ikinci gününde, 1993 yılında Hırvat askerler tarafından 116 Boşnak sivilin katledildiği Ahmici köyünü ziyaret etti.

Ziyaret programında olmadığı halde Travnik şehri yakınlarındaki köye giden Kitarovic, köy camisi yanında bulunan anıta çiçek bırakıp, saygı duruşunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Kitarovic ayrıca yakınlarda bulunan Krizancevo köyüne geçerek, savaşta hayatlarını kaybeden Hırvat askerler anısına yapılan anıtı da ziyaret etti.

Kitarovic, yaptığı açıklamada, artık bu bölgede hiçbir annenin savaşta kaybettiği çocukları ve eşleri için gözyaşı dökmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu, bizim ve bizden sonra gelecek nesillerin daimi görevidir." ifadelerini kullandı.

Ahmici ziyareti sırasında Kitarovic ile görüşen köyün imamı Mahir Husic de Hırvat Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin, bir arada yaşama kültürü ve iyi komşuluk ilişkileri açısında son derece önemli olduğunu vurguladı.

Kitarovic'in Ahmici'ye yaptığı ziyaretin hem iyi komşuluk ilişkileri, hem de iki ülke arasındaki ilişkiler açısından olumlu olduğunu vurgulayan Husic, Kitarovic'in kendisinden, köyde yaşayan Müslümanlara da selamlarını iletmesini rica ettiğini aktardı.