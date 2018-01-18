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Kitarovic, Boşnakların katledildiği köyü ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 16:45 | Son Güncelleme 17 dakika önce

- Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic, 1993'te Hırvat askerlerin 116 Boşnak sivili katlettiği Ahmici köyündeki anıta çiçek bırakıp saygı duruşunda bulundu

TRAVNİK (AA) - Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Bosna Hersek ziyaretinin ikinci gününde, 1993 yılında Hırvat askerler tarafından 116 Boşnak sivilin katledildiği Ahmici köyünü ziyaret etti.

Ziyaret programında olmadığı halde Travnik şehri yakınlarındaki köye giden Kitarovic, köy camisi yanında bulunan anıta çiçek bırakıp, saygı duruşunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Kitarovic ayrıca yakınlarda bulunan Krizancevo köyüne geçerek, savaşta hayatlarını kaybeden Hırvat askerler anısına yapılan anıtı da ziyaret etti.

Kitarovic, yaptığı açıklamada, artık bu bölgede hiçbir annenin savaşta kaybettiği çocukları ve eşleri için gözyaşı dökmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu, bizim ve bizden sonra gelecek nesillerin daimi görevidir." ifadelerini kullandı.

Ahmici ziyareti sırasında Kitarovic ile görüşen köyün imamı Mahir Husic de Hırvat Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin, bir arada yaşama kültürü ve iyi komşuluk ilişkileri açısında son derece önemli olduğunu vurguladı.

Kitarovic'in Ahmici'ye yaptığı ziyaretin hem iyi komşuluk ilişkileri, hem de iki ülke arasındaki ilişkiler açısından olumlu olduğunu vurgulayan Husic, Kitarovic'in kendisinden, köyde yaşayan Müslümanlara da selamlarını iletmesini rica ettiğini aktardı.

- Yanmış bedeni fırından çıkarılan 3 aylık bebek

Bosna'daki savaşta (1992-1995), Hırvat Savunma Konseyine (HVO) mensup askerler, 16 Nisan 1993 sabahında Ahmici köyünü basarak, burada 32'si kadın, 11'i çocuk olmak üzere toplam 116 Boşnak sivili katletti.

Ahmici'de katledilenler arasında, daha sonra yanmış bedeni fırından çıkarılan 3 aylık bir bebek de bulunuyordu.

Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Ahmici'de yaşananları "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirmiş ve dönemin HVO komutan ve askerlerine 6 ila 25 yıl arasında hapis cezaları vermişti.

(AA)

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