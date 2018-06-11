Kitty Hawk, Flyer'ın yenilenmiş halini görücüye çıkardı

Google'ın kurucusu Larry Page'in elektrikli hava aracı şirketi Kitty Hawk, pervaneli deniz uçağı Flyer'ın güncellenmiş halini kamuoyuna tanıttı.

"The Verge" internet sitesinde yer alan habere göre, yaklaşık 110 kilogram ağırlığındaki yenilenmiş araç 10 elektrikli pervaneyle çalışıyor. Deniz yüzeyine paralel seyretmek üzere tasarlanan araç su yüzeyinden en fazla 3,5 metre yukarı yükselebiliyor ve saatte 32 kilometre hızı aşamıyor.

Tek kişilik hava aracı sudan kalkış yapıp tekrar suya inebiliyor.

Şirket, Flyer'ın ne zaman satışa çıkarılacağı ve fiyatının ne olacağına dair açıklama yapmadı.

Kitty Hawk, Flyer'in ilk halini geçen yıl nisan ayında tanıtmıştı. Şirketin Flyer dışında "Cora" adını verdiği, kanatlı ve 12 pervaneli elektrikli "uçan taksi" modeli bulunuyor.

