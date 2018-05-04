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KIVANÇ TATLITUĞ SAVCIYA İFADE VERDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 14:21 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan başlatılan bir soruşturma kapsamında savcıya ifade verdi.  Tatlıtuğ, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında başlatılan bir soruşturma nedeni ile savcının daveti üzerine İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan başlatılan bir soruşturma kapsamında savcıya ifade verdi.
Tatlıtuğ, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında başlatılan bir soruşturma nedeni ile savcının daveti üzerine İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na geldi. Avukatı Yalçın Kavak ile birlikte adliyeye gelen Tatlıtuğ, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

'MALİ MÜŞAVİRİMİZLE BİR TAKIM SIKINTILARIMIZ VAR'
Tatlıtuğ, çıkışta adliyenin otoparkından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hepinizin bildiği gibi mali müşavirimizle bir takım sıkıntılarımız var. Dolandırıldığımızla ilgili. Bununla ilgili süren davamızın ikinci bölümüyle ilgili bugün sayın savcımla beraber konuştuk, ifademizi verdik. Kendisine ödemiş olduğu faturaları gider olarak defterine işlememiş. Bunun gibi bir takım durumlar söz konusu. Tekrar mağduriyetimizi dile getirdik, tekrar şikayetçi olduğumuzu dile getirdik, evraklarımızı teslim ettik" dedi.Mağdur sıfatıyla ifade verdiğini söyleyen Tatlıtuğ, "Detaylı bir şekilde izahta bulunduk. Gelişmeleri hep birlikte göreceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Kıvanç Tatlıtuğ'un otoparkta görüntüsü
-Yanında avukatı ile birlikte açıklama yapması
-Adliye personeli ile fotoğraf çektirmesi

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