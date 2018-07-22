"Kıyamet köyü" şöhretinin zirvesine ulaştı

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Maya takvimine dayanan kıyamet inanışı nedeniyle adını dünyaya duyuran İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince köyü, yılda 1,5 milyon ziyaretçi sayısı ve Uzakdoğulu misafirleriyle önemli turizm merkezlerini geride bıraktı.

Geçmişi milattan sonra 5. yüzyıla dayanan Şirince'de yaşayan halkın buradaki güzelliklerin bilinmemesi için köylerine "Çirkince" adını verdiği rivayet ediliyor. Bir zamanlar bin 800 hanenin yaşadığı köyün nüfusu Kurtuluş Savaşı yıllarında bir hayli azaldı. Köye, 1924'ten sonra mübadeleyle Yunanistan'dan gelen Türkler yerleştirildi.

Efes Antik Kenti, Meryem Ana ve Kuşadası Limanı'na yakınlığı nedeniyle zaman zaman yabancı turistlerin ziyaret ettiği Şirince çok fazla ön plana çıkmadı.

Köy, kendilerini "Mavi Enerji Grubu" olarak adlandıran bir grubun 21 Aralık 2012'de sonlanan Maya takvimine göre kıyametin kopacağı ve bundan sadece Şirince ile Fransa'nın Bugarach köyünün etkilenmeyeceği inanışı nedeniyle dünyanın ilgi odağı haline geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca da yurt dışında tanıtılan Şirince, beklediği ilgiye "kıyamet günü"nün ünüyle yavaş yavaş ulaştı. Öyle ki Şirince'yi son dönemde yıllık ortalama 1,5 milyon kişi ziyaret etmeye başladı. Her mevsim yoğunluğun gözlendiği turizm merkezinde yabancı turist yoğunluğu dikkati çekiyor.