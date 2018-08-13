Kıyı balıkçılarında palamut heyecanı

SİNOP (AA) - Denizlerde 15 Ağustos'ta başlayacak çapariyle palamut avcılığı öncesi hazırlıklarını tamamlayan kıyı balıkçıları, sezonun bereketli geçmesini umut ediyor.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Ağustos tarihinden itibaren çapari yöntemiyle palamut avının serbest kılındığını hatırlattı.

Palamut ve hamsinin ekonomik değeri yüksek balık türleri olduğuna işaret eden Bayrak, "Heyecanlı bekleyiş sona eriyor, balıkçılarımız 15 Ağustos günü çaparilerini denize bırakmaya başlayacak." dedi.

Vatandaşların iki gün sonra taze palamut tüketme şansı yakalayacaklarını belirten Bayrak, şöyle devam etti:

"Palamut bizim açımızdan katma değeri yüksek bir balık türü. O anlamda bol olması her zaman yüzümüzü güldürmüştür. Biliyorsunuz balık avı sezonu 1 Eylül'de başlayacak ancak 15 Ağustos tarihinden itibaren çapari yöntemiyle palamut avı serbest kalıyor. Kıyı balıkçılarımız çaparilerini denize salacaklar ve Allah ne verirse onu çekecekler. İnşallah sezona iyi bir başlangıç yaparız. Kıyı balıkçılarımızın yüzleri gülerken vatandaş da bol miktarda palamut tüketme fırsatı yakalar. Açıkçası hepimiz merakla denize bize ne verecek onu bekliyoruz."

Bir heyecanlı bekleyişin daha sonuna geldiklerini vurgulayan Bayrak, "Çaparilere takılacak palamut miktarı asıl sezon için bizlere ip uçları verecektir. Tabii deniz suyu sıcaklığı şu an çok yüksek palamut az olsa dahi umudu kesmemek lazım. Ben bize gelen ilk verilerden özellikle palamut avcılığının iyi olacağına inanıyorum." diye konuştu.

