Kıyı düzenlemesi için yeni fikirler bekleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi için yeni fikirlerin projelerini bekliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ’4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 23. Maddesi’ ile ’Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’ doğrultusunda serbest, ulusal ve tek kademeli olarak hizmet sözleşmesi yapılması ile sonuçlanmayacak usul kapsamında ’Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması’ açıldı.

Yarışmanın amacı

Kent merkezinde yer alan yarışma alanı merkez ve kent bütünü ile ilişkileri kurgulanamamış, bir yandan da alanın kendi sınırları içinde planlama, tasarım ve işlevler açısından getirilen çözümlerin de yetersiz kaldığı görülmüştür. Buradan hareketle günümüzde farklı işlevlere sahip olan yarışma alanının, bütünsel bir yaklaşımla ele alınarak kente katılması ve kent kimliğinin zenginleşmesine katkıda bulunması, niteliği arttırılmış kıyı ve diğer alt alanların kentlinin kullanımına sunulması, bunun yanı sıra özgün tasarımlara dayalı mekanların elde edilmesi ile güzel sanatların desteklenmesi yarışmanın ana amacını oluşturmaktadır.

Yarışmacılardan beklenen

Tarihi ve doğal yapıyla uyum sağlayan, koruma kullanma dengesini gözeten, kent belleğine duyarlı özgün bir tasarım üretmesi. Yarışma alanı bütününe yönelik temel stratejilerin belirlenmesi ve bu stratejileri destekleyecek tasarımların ve fikirlerin kurgulanması, kent kimliğine ve kent kullanıcılarına katkı sağlayacak özgün rekreasyon alanlarının tasarlanması, sosyal hayatın zenginleştirileceği, sosyal ilişkilerin kurulacağı kamusal alanların ortaya çıkarılması, ulaşım sisteminin çözümünde farklı ulaşım türlerinin kurgulanması, tüm işlevlerde engellilerin ulaşımına olanak sağlayan düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, kıyı şeridinde yer alan ve kent içerisinde kalmış nadir kumsal alanlarının kent-deniz ilişkisinin kurulması açısından değerlendirilmesi, alandaki mevcut ağaçları olabildiğince gözetilmesi.

Ödüller

Jüri tarafından yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi sonucunda 5 eşdeğer ödül belirlenecek ve her bir ödül için 50.000 TL. ödenecek. Ayrıca satın alma amaçlı olarak jürinin kullanımına 20.000 TL. ayrıldı. Yarışmacılara ödenecek ödül tutarları en geç yarışma sonucunun ilanını izleyen 30 gün içerisinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak ödenecek. Ödemeler ekip temsilcisinin yazılı olarak bildirdiği banka hesabına yapılacak.

26 Mart tarihinde başlayan yarışma için son soru sorma tarihi 16 Nisan olup, soruların yanıtlarının ilan tarihi 19 Nisan, son yer görme tarihi 21 Mayıs, projelerin son teslim tarihi 8 Haziran, kargo ile teslim alım için son gün 12 Haziran, jüri değerlendirme başlangıç tarihi ise 26 Haziran 2018.

Yarışmaya katılacakların, detaylı bilgi için ’https://www.mersinkiyiyarismasi.com’ adresini ziyaret edebilecekleri kaydedildi.