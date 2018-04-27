HABER

Kız çocuğunu kurtaran belediye personeli altınla ödüllendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 13:18 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, 3 gün önce kordon boyunda yola doğru koşan kız çocuğunu yakalayıp, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtaran ÇABİS (Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi) ekibinde görevli Oğuzhan Akgün’ü (24), duyarlı davranışından dolayı çeyrek altınla ödüllendirdi.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, 3 gün önce kordon boyunda yola doğru koşan kız çocuğunu yakalayıp, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtaran ÇABİS (Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi) ekibinde görevli Oğuzhan Akgün’ü (24), duyarlı davranışından dolayı çeyrek altınla ödüllendirdi.
Çanakkale Belediyesi hizmetlerinden ÇABİS’te görevli personel Oğuzhan Akgün, geçen salı kordon boyundaki bisiklet kiralama noktasında iş başı yaptı. Bisiklet kiralayan vatandaşlara yardımcı olan Akgün, arkasına döndüğü sırada küçük bir kız çocuğunun yola doğru koştuğunu gördü. Yola inen küçük kızı otobüsün altında kalmaktan son anda kurtaran Oğuzhan Akgün, çocuğu, arkasından koşarak gelen babasına teslim etti. Güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntülerin ardından büyük takdir toplayan Akgün, Başkan Ülgür Gökhan tarafından altınla ödüllendirildi.
İnsanlık görevini yerine getirdiğini belirten Oğuzhan Akgün, "Ben ÇABİS’te çalışıyorum. Bisiklet alan arkadaşlara yardımcı olduktan sonra arkamı döndüğümde küçük bir kızın koştuğunu gördüm. Babası da kızının arkasından sesleniyordu. Kızına yetişemeyecek durumdaydı. O anda vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Yaptığım insanlık göreviydi" dedi.
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise "Personellerimiz iyi yetiştirilmişler. Kentte belediye hizmeti vermek demek, kentin her türlü hizmetine koşmaktır. Sadece kentin değil her canlının hizmetine koşmaktır. Çünkü bu duyarlılık çok önemli O andaki bir saniyelik gecikme çocuğun bir aracın altında kalmasına Allah korusun sebep olabilirdi. Belediye personelinin bu duyarlılığından dolayı çok mutluluk duyuyorum" diye konuştu.
Başkan Gökhan, konuşmasının ardından personel Oğuzhan Akgün’e duyarlı davranışı nedeniyle teşekkür edip, çeyrek altın hediye etti.

FOTOĞRAFLI

Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Flaş gelişmeKadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Flaş gelişme
Abdullah Gül'e adaylık teklifi yapıldı!Abdullah Gül'e adaylık teklifi yapıldı!
TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklamaTSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

İşte Tosun'un melekleri...

İşte Tosun'un melekleri...

Korkunç kaza! Türk model hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Türk model hayatını kaybetti

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rektörün 'Meral Akşener' paylaşımı olay yarattı

Rektörün 'Meral Akşener' paylaşımı olay yarattı

İstanbul Sultanahmet'te yangın otel yangını!

İstanbul Sultanahmet'te yangın otel yangını!

CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü

CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü

Eşini rahatsız edeni öldürmüştü! Cezaevinde intihar etti

Eşini rahatsız edeni öldürmüştü! Cezaevinde intihar etti

Son dakika! Darbe girişimi davasında 76 sanığa müebbet hapis istendi

Son dakika! Darbe girişimi davasında 76 sanığa müebbet hapis istendi

PKK'lı terörist itiraf etti! Çocukları böyle kullanmışlar

PKK'lı terörist itiraf etti! Çocukları böyle kullanmışlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.