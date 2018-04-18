"Kız Kardeşim" projesi 9 bin kadını girişimciliğe hazırlayacak

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola, Türkiye’de kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını güçlendirmek amacıyla 2015 yılından bu yana yürüttüğü "Kız Kardeşim" sosyal sorumluluk projesinin ikinci fazında, 30 ilde 9 bin kadına ulaşmayı hedefliyor. Coca-Cola, 2020 yılına kadar tüm dünyada 5 milyon kadının ekonomik ve toplumsal hayatta güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda 2010 yılında hayata geçirdiği 5by20 Programı ile bugüne kadar 75 ülkede 2,4 milyonun üzerinde kadına ulaştı. 5by20 kapsamında sunulan eğitimler, finansal destekler ve mentorluk programı ile kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesi amaçlanıyor. Türkiye’de de 5by20 hedefi kapsamında 2015 yılında hayata geçirilen "Kız Kardeşim" projesi, bugüne kadar 19 ilde 2 binden fazla kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu. "Kız Kardeşim" projesinin ikinci fazında ise proje ortakları olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) katkılarıyla 2018 yılında 30 ilde 9 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.

Yeni dönemde, girişimci olmak ve ekonomik hayata katılmak isteyen kadınlara girişimcilik, finans, bilişim ve iletişim alanlarında destek sağlanacak. Her proje şehrinde fikir üretme, girişimcilik kampları ve kadın girişimciler ile ilham buluşmaları gerçekleştirilecek. Proje kapsamında ayrıca İstanbul, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mersin’de 500 mülteci kadın için de girişimcilik eğitimleri verilecek. - "Güçlenen kadın, şirketlere kazanç, ekonomiye can, toplumlara fayda getirir" Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, "Kız Kardeşim" projesinin ikinci fazının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 21. yüzyılın "kadınların yüzyılı" olarak anılacağına inandığını ifade etti. Kadınların başarısı için küresel anlamda uygun bir ortam yaratmanın ve fırsat eşitliği sağlamanın, en öncelikli konularından biri olduğunu belirten Kent, "Dünya, ekonomiyi canlandırmanın yollarını arayadursun, çözüm aslında tam önümüzde; kadınlar... Kadına yapılan yatırımın göz ardı edilmeyecek bir biçimde çarpan etkisi olduğuna inanıyorum. Güçlenen kadın, şirketlere kazanç, ekonomiye can, toplumlara fayda getirir." diye konuştu.

5by20 programı kapsamında sunulan eğitimler, finansal destekler ve mentorluk programı ile kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesini hedeflediklerini vurgulayan Kent, Türkiye’de bunu "Kız Kardeşim" projesi ile hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanı Evguenia Stoichkova ise 2015 yılında küçük adımlarla başlayan "Kız Kardeşim" projesinin, bugün koşar adımlarla daha çok insanın hayatına dokunur hale geldiğini söyledi. "Kız Kardeşim" projesinin kadınların kendilerini geliştirmelerine ve toplum içinde daha aktif rol almalarına destek sağlamak için yola çıktığını anlatan Stoichkova, "Proje, yıllar içinde ev kadınından iş kadınına, öğretim görevlisinden öğrenciye kadar farklı profilden birçok kadın tarafından sahiplenildi. Projemiz, tüm Coca-Cola sistemini heyecanlandıran, gururlandıran bir proje olarak yolculuğuna güçlenerek devam edecek." ifadelerini kullandı. - "Başarının cinsiyeti olmaz" TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete de "Kız Kardeşim" projesiyle 30 ilde 9 bin kadına teknoloji çağında geçerli becerileri kazandırmak üzere eğitimler vereceklerini söyledi.

Projeyi Türkiye’nin tüm illerine yaymayı ve sürekli hale getirmeyi hedeflediklerini aktaran Mete, şunları kaydetti: “Yeni çağın gerektirdiği yetkinlikler erkeklerden daha çok kadınlarda bulunuyor. Artık kadınların çağı başlıyor. Girişimciliği, interneti ve teknolojiyi kadınlar için çok kıymetli bir imkan olarak görüyorum. Kadınların Türkiye’nin geleceğinin inşasında öncü olacaklarına gönülden inanıyoruz. Ülkemizi daha zengin yarınlara kadınlar taşıyacak. Zira sadece erkeklerle ancak bu noktaya gelebildik. Daha güçlü ve zengin bir Türkiye, ancak kadınların hak ettikleri yere gelebilmesiyle mümkün olur. Şunu hep aklımızda tutalım; aklın cinsiyeti olmaz, başarının cinsiyeti olmaz, ekonominin cinsiyeti olmaz.” İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ise İTÜ’nün, 245 yıllık tarihinde, kendine güvenen ve bunun sonuçlarını sadece bilimde değil, hayatın farklı alanlarında iz bırakan adımlara dönüştüren "kadınların üniversitesi" olduğunu söyledi. Karaca, “Bunun için motivasyon sağlayıcı olmayı çok önemsiyor, bunu da bir üniversiteye yakışır misyonla eğitim aracılığıyla sağlıyoruz. Bu vizyonumuzla kesişen her sosyal sorumluluk projesinin parçası olmayı da görevimiz sayıyoruz.” diye konuştu.