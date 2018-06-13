HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kız kardeşini öpüşürken gördü, dehşet saçtı! İşte cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 17:11 | Son Güncelleme

Erzurum'un Karayazı ilçesinde öpüşürken gördüğü kız kardeşini öldürdüğü, öpüştüğü kişiyi de yaraladığı iddiasıyla yeniden yargılanan ağabey, "kasten öldürmek" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs etmek"ten 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Kız kardeşini öpüşürken gördü, dehşet saçtı! İşte cezası

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Umut Kabak, tutuklu bulunduğu Menemen T Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, sanık Kabak hakkında akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca hazırlanan raporda suç tarihinde cezai sorumluluğunun tam olduğunun belirtildiğini kaydetti.

KIZ KARDEŞİNİ BAŞINDAN VURDU

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında, Umut Kabak'ın, 1 Haziran 2013'te, babasına ait eve gittiğinde Maruf Arslan ile maktul kardeşi Hava Kabak'ın öpüştüğünü görünce av tüfeğini almak istediği belirtilerek, sanığın, kaçmaya çalışan Arslan'a arkasından öldürmek maksadıyla hedef alarak iki el ateş ettiği, evin yakınındaki otlar arasında saklanan kız kardeşini de başından vurduğu anlatıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Savcı, Umut Kabak'ın "kız kardeşini kasten öldürmek", Arslan'ı da "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Umut Kabak, bir diyeceği olmadığını belirterek ancak 5 yıldır tutuklu olması nedeniyle tahliye edilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Umut Kabak'ı, olay tarihinde çocuk yaşta olan kız kardeşi Hava Kabak'ı (19) öldürdüğü için önce ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

PARTNERBu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?Bu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?
Kocaeli'nin plajları Ege ve Akdeniz'i aratmıyorKocaeli'nin plajları Ege ve Akdeniz'i aratmıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum cinayet umut kabak Havva Kabak

En Çok Okunan Haberler

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir

24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ne cezası adam en dogrusunu yapmış...
Ah bu dizilerin gözü kör olsun.
Tahliye mi istemiş. Vicdansız kardeşini kanını öldürdün. Asin beni demelisin
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan dikkat çeken UBER açıklaması: Esas raconu Cumhurbaşkanımız kesti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan dikkat çeken UBER açıklaması: Esas raconu Cumhurbaşkanımız kesti

Çavuşoğlu açıkladı! Mersin-Antalya yolu 4 saate düşüyor

Çavuşoğlu açıkladı! Mersin-Antalya yolu 4 saate düşüyor

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebine Anayasa Mahkemesi'nden ret!

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebine Anayasa Mahkemesi'nden ret!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Mali müşavirlerin memleket idaresindeki yeri

Mali müşavirlerin memleket idaresindeki yeri

Teröristlerin şehit ettiği Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturması tamamlandı!

Teröristlerin şehit ettiği Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturması tamamlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.