Kız kardeşini öpüşürken gördü, dehşet saçtı! İşte cezası

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Umut Kabak, tutuklu bulunduğu Menemen T Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.
Mahkeme heyeti başkanı, sanık Kabak hakkında akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca hazırlanan raporda suç tarihinde cezai sorumluluğunun tam olduğunun belirtildiğini kaydetti.
KIZ KARDEŞİNİ BAŞINDAN VURDU
Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında, Umut Kabak'ın, 1 Haziran 2013'te, babasına ait eve gittiğinde Maruf Arslan ile maktul kardeşi Hava Kabak'ın öpüştüğünü görünce av tüfeğini almak istediği belirtilerek, sanığın, kaçmaya çalışan Arslan'a arkasından öldürmek maksadıyla hedef alarak iki el ateş ettiği, evin yakınındaki otlar arasında saklanan kız kardeşini de başından vurduğu anlatıldı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI
Savcı, Umut Kabak'ın "kız kardeşini kasten öldürmek", Arslan'ı da "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçlarından cezalandırılmasını istedi.
Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Umut Kabak, bir diyeceği olmadığını belirterek ancak 5 yıldır tutuklu olması nedeniyle tahliye edilmesini istedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Umut Kabak'ı, olay tarihinde çocuk yaşta olan kız kardeşi Hava Kabak'ı (19) öldürdüğü için önce ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.
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