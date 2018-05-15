Kız kardeşler okuma yazma hayalini geç de olsa başardı

Okuryazarlığın temel bir insan hakkı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Teyzelerimiz de seferberlik kapsamında bu temel haklarına ulaşmış oluyorlar. Kursumuza gelen teyzelerimiz çok memnun olduklarını ve öğrendikleri her kelimede çocuklar gibi sevindiklerini dile getirdiler. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini ilettiler. Bizler de Merkez Fatih Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne, öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Ayşe Yılmaz (72), Lütfiye Çelebioğlu (69) ve Zekiye Gülsoy (56) kardeşler Zonguldak Halk Eğitim Merkezi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Zonguldak Temsilciliğince açılan kursu başarıyla tamamladı, sertifikalarını aldı.

Zonguldak'ta çocukken anne ve babalarının okula göndermediği üç kız kardeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursu tamamlayarak okuma yazmayı öğrendi.

Öğretmen Asuman Bayraktaroğlu da okuma yazma seferberliğinin birçok kişiye faydalı olduğunu belirterek, "Eğitim süreci 80 saatti ve iki aya yakın bir süreci kapsıyordu. Bu süreçte yetişkin öğrencilerimizle çok güzel vakit geçirerek kursu tamamladık. Okuma yazma öğrenemeyen kursiyerimiz kalmadı, çok mutluyum. Gelecekte inşallah bunu geliştirerek devam ederler." dedi.

Üç kız kardeşten Lütfiye Çelebioğlu da okuma bilmeden önce adres bulmakta güçlük çektiğini, hastanelerde sıra beklemek zorunda kaldığını aktararak, çok zorluklar çektiğini ancak şimdi okuma yazma öğrenerek bu zorlukların üstesinden geleceğini dile getirdi.

Zekiye Gülsoy ise okuma yazmayı çabuk öğrendiklerini ve kendilerini geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Ayşe Yılmaz da kursu başarıyla tamamladığı için mutlu olduğunu belirterek, kendisine bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

Yıldırım, daha sonra kursiyerlere sertifikalarının yanı sıra çeşitli hediyeler verdi.