Kız kardeşler tren faciasında öldü, anneleri yaralandı

Gülseli KENARLI- Mehmet YİRUN- Harun UYANIK- Şaban KARDEŞ/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde, dün yolcu treninin 5 vagonunun raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada Özgenur (20) ile kardeşi Gülce Dikmen (12) yaşamını yitirdi. İki kardeşin, kazada yaralanan anneleri Funda Dikmen ile birlikte Edirne'de yaşayan anneannelerini ziyaretten trenle döndüğü öğrenildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Funda Dikmen, kızları Özgenur ve Gülce'yi de yanına alarak, hafta sonu Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan annesini ziyarete gitti. Ziyaretin ardından Çerkezköy'e dönen anne ile kızlarının bulunduğu 12703 No’lu yolcu treninin 5 vagonu, raydan çıkarak, devrildi. Kaza sonrası Dikmen ailesinin yakınları, sosyal medya hesaplarından Özgenur ve Gülce ile annelerine ulaşamadıklarını duyurdu. Sabaha kadar sürdürülen arama çalışmaları sonucu kazada Funda Dikmen'in yaralandığı, kızları Özgenur ve Gülce'nin de hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
İstanbul'daki Marmara Üniversitesi'nde okuduğu belirtilen Özgenur ile Çerkezköy 75'inci Yıl Ortaokulu öğrencisi olduğu öğrenilen Gülce Dikmen'in cenazeleri, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeleri alan yakınları, gözyaşlarıyla hastaneden ayrıldı. Özgenur ile Gülce Dikmen'in cenazelerinin Uzunköprü'de toprağa verileceği belirtildi.
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