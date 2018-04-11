Kız öğrenciler 'Vatan' yazısı oluşturdu

SAFRANBOLU(Karabük), (DHA) KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Abdurrahman Yerlikaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, şehit Mehmetçikler için 'Vatan' yazısı oluşturdu. Abdurrahman Yerlikaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi. Okulun bahçesinde toplanan 200 öğrenci, öğretmenlerinin komutuyla birlikte koşar adım 'Vatan' yazısı oluşturdu. Kırmızı beyaz 'Vatan' yazısıyla birlikte öğrenciler dev Türk bayrağı açtı.
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